Мы дома: MamaRika наконец смогла добраться из Дубая в Украину
- Певица MamaRika поделилась трогательными кадрами встречи с мужем.
- Путь артистки и ее маленького сына домой был непростым.
- Из-за форс-мажора MamaRika не смогла вовремя начать свой всеукраинский тур.
Украинская певица MamaRika, которая с маленьким сыном фактически застряла в Дубае из-за атаки Ирана на ОАЭ, смогла добраться домой.
Радостной новостью и трогательными кадрами встречи с мужем Сергеем Середой звезда поделилась в своих соцсетях.
MamaRika добралась до Украины
Свой пост артистка начала с долгожданных слов: “Мы дома”, ведь в течение трех недель ей с малышом пришлось пережить немало.
Началось все с кишечной инфекции, а завершилось закрытием воздушного пространства. Ранее в разговорных сториз MamaRika подробно описывала свои “приключения”. По ее словам, эти недели были одними из самых тяжелых за долгое время.
– Наверное, все это не просто так, и Вселенная испытывала меня на прочность, потому что так нужно для моего роста, для того, что ждет дальше. Но после такого треша я официально бесстрашна и бессмертна, – с юмором заявила певица.
Артистка рассказала, что дорога домой длилась три дня, а путь пролегал через Египет и Молдову. MamaRika поблагодарила всех, кто волновался, а также своего мужа, “который поднял полмира”, чтобы она с сыном смогла вернуться.
– Уровень кортизола падает, я впервые выдохнула, выплакалась, идем дальше, – резюмировала певица.
Из-за форс-мажора MamaRika не смогла вовремя начать свой всеукраинский тур, который должен был стартовать 7-8 марта из Южноукраинска и Николаева.