Голливудская звезда Николь Кидман прервала молчание и впервые рассказала, как чувствует себя после разрыва с кантри-певцом Китом Урбаном.

Пара рассталась после 19 лет брака, однако актриса избегает публичных обвинений и сосредотачивается на воспитании детей и карьере.

Кидман о жизни после разрыва с Урбаном

Актриса призналась, что прошлый год стал для нее периодом затишья. Она избегала публичности, пока переживала сложный этап в личной жизни.

– Я была в своей раковине, – прокомментировала свое состояние знаменитость.

Сейчас звезда говорит, что пытается двигаться вперед и сосредотачиваться на хорошем.

Николь категорически отказывается обсуждать детали разрыва, ссылаясь на уважение к частной жизни. Она подчеркивает, что, несмотря на развод, они остаются семьей.

Особое внимание она уделяет дочерям, которые быстро взрослеют.

– Я благодарна за свою семью, за то, что мы сохраняем ее такой, какая она есть, и движемся вперед. Я остаюсь в позиции: “Мы – семья”, и так будет и впредь, – сказала актриса.

Также Кидман подтвердила, что не планирует переезжать из Нэшвилла. Она остается в городе, где прожила 20 лет и который считает своим домом.

Развод Кидман и Урбана

О разрыве пары стало известно еще в сентябре прошлого года, хотя жить отдельно они начали в начале лета.

Супруги, которые поженились в июне 2006 года, урегулировали юридические вопросы через соглашение. Согласно документам, они отказались от алиментов и делят все расходы на детей поровну.

Основным местом проживания 17-летней Сандей и 15-летней Фейт определен дом актрисы. Николь будет проводить с ними большую часть года, а для Кита Урбана выделены конкретные дни для встреч, в частности каждые вторые выходные.

Судебное соглашение также обязывает родителей поддерживать авторитет друг друга, не допускать негативных высказываний и создавать для дочерей комфортные условия в обеих семьях.

Возвращение в кино – планы Кидман на 2026 год

После периода затишья Николь Кидман готова к работе. Она анонсировала, что в этом году планирует активно работать над новыми проектами.

Одним из них станет продолжение культовой ленты Практическая магия, где она снова сыграет вместе с Сандрой Буллок.

Источник : Variety

