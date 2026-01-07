Голлівудська акторка Ніколь Кідман офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, кантрі-співаком Кітом Урбаном після 19 років шлюбу.

Артисти уклали угоду, згідно з якою відмовилися від будь-яких аліментів на дітей та розділили відповідальність за витрати порівну. Про це повідомляє видання People з посиланням на отримані судові документи.

Що відомо про розлучення Кідман та Урбана

План виховання їхніх доньок, 15-річної Фейт і 17-річної Сандей, передбачає, що обидва батьки зобов’язані “поводитися одне з одним і з кожною дитиною так, щоб забезпечити люблячі, стабільні, послідовні та турботливі стосунки, попри розлучення”.

– Вони не будуть погано відгукуватися одне про одного або про членів сім’ї іншого з батьків. Вони будуть заохочувати кожну дитину продовжувати любити іншого з батьків і відчувати себе комфортно в обох сім’ях, – йдеться в угоді.

Будинок Кідман буде основним місцем проживання Фейт і Сандей, оскільки акторка буде проводити з ними 306 днів на рік. Урбану було виділено 59 днів на рік, під час яких дочки зможуть проводити з ним кожні другі вихідні, з 10:00 ранку суботи до 18:00 вечора неділі.

– Обидва батьки несуть спільну відповідальність за важливі рішення, що стосуються життя їхніх дочок, – наголошується у документах.

Про розлучення Ніколь Кідман з Кітом Урбаном стало відомо у вересні минулого року, однак, як стверджують ЗМІ, пара почала жити окремо ще на початку літа.

За даними інсайдерів, ініціатором розриву стосунків став саме музикант. Кідман не хотіла розлучення і намагалася врятувати шлюб. Пара одружилася у червні 2006 року.