Голлівудська зірка Ніколь Кідман перервала мовчання і вперше розповіла, як почувається після розриву з кантрі-співаком Кітом Урбаном.

Пара розлучилася після 19 років шлюбу, проте акторка уникає публічних звинувачень і зосереджується на вихованні дітей та кар’єрі.

Кідман про життя після розриву з Урбаном

Акторка зізналася, що минулий рік став для неї періодом затишшя. Вона уникала публічності, поки переживала складний етап в особистому житті.

– Я була у своїй мушлі, – прокоментувала свій стан знаменитість.

Зараз зірка каже, що намагається рухатися вперед і зосереджуватися на хорошому.

Ніколь категорично відмовляється обговорювати деталі розриву, посилаючись на повагу до приватності. Вона наголошує, що попри розлучення вони залишаються родиною.

Особливу увагу вона приділяє донькам, які швидко дорослішають.

– Я вдячна за свою сім’ю, за те, що ми зберігаємо її такою, якою вона є, і рухаємося вперед. Я залишаюся в позиції: “Ми – родина”, і так буде й надалі, – сказала акторка.

Також Кідман підтвердила, що не планує переїжджати з Нашвілла. Вона залишається в місті, де прожила 20 років і яке вважає своїм домом.

Розлучення Кідман та Урбана

Про розрив пари стало відомо ще у вересні минулого року, хоча жити окремо вони почали на початку літа.

Подружжя, яке побралося у червні 2006 році, врегулювало юридичні питання через угоду. Згідно з документами, вони відмовилися від аліментів і ділять усі витрати на дітей порівну.

Основним місцем проживання 17-річної Сандей та 15-річної Фейт визначено будинок акторки. Ніколь проводитиме з ними більшу частину року, а для Кіта Урбана виділено конкретні дні для зустрічей, зокрема кожні другі вихідні.

Судова угода також зобов’язує батьків підтримувати авторитет одне одного, не допускати негативних висловлювань і створювати для доньок комфортні умови в обох родинах.

Повернення в кіно – плани Кідман на 2026 рік

Після періоду затишшя Ніколь Кідман готова до роботи. Вона анонсувала, що цього року планує активно працювати над новими проєктами.

Одним із них стане продовження культової стрічки Практична магія, де вона знову зіграє разом із Сандрою Буллок.

