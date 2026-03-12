Щороку церемонія вручення премії Оскар привертає увагу мільйонів глядачів у всьому світі. У 2026 році відбудеться вже 98-ма церемонія нагородження премії Оскар, яку організовує Американська академія кіномистецтв.

Коли Оскар 2026 та де дивитися церемонію, читайте в нашому матеріалі.

Оскар 2026: дата та час церемонії

Церемонія пройде у неділю, 15 березня. Захід пройде у Лос-Анджелесі, де щороку збираються зірки світового кіно, режисери, продюсери та інші представники індустрії.

Початок офіційної церемонії запланований на 16:00 за місцевим часом.

Ведучим церемонії вдруге поспіль стане відомий американський телеведучий, комік і лауреат премії Еммі Конан О’Браєн.

Оскар 2026: коли дивитися за київським часом

Для українських глядачів це означає, що трансляція стартує 16 березня о 01:00 ночі за київським часом. Перед початком вручення нагород традиційно покажуть червону доріжку, яка розпочнеться 16 березня, приблизно о 00:30.

Саме під час цієї частини церемонії можна побачити появу акторів та режисерів, їхні інтерв’ю та образи, які часто стають однією з головних тем обговорення після події.

Оскар 2026: де дивитися церемонію

Трансляція премії Оскар 2026 відбудеться у прямому ефірі на американському телеканалі ABC, а також на стримінговій платформі Hulu.

Де дивитися Оскар 2026 українською мовою

В Україні ексклюзивним транслятором церемонії стане телеканал Суспільне Культура. Українські глядачі зможуть подивитися подію з професійним перекладом українською мовою, а також із перекладом жестовою мовою.

Крім самої церемонії, Суспільне Культура підготує і спеціальне передшоу, яке розпочнеться о 23:00 15 березня. Його ведучим стане актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який також коментуватиме основну частину нагородження.

Премія Оскар 2026: головні номінанти

Цьогоріч найбільше номінацій отримав фільм Грішники, який претендує одразу на 16 нагород. Тож стрічка перевершила попередній рекорд трьох відомих фільмів — Все про Єву, Титанік і Ла-Ла-Ленд, які свого часу мали по 14 номінацій.

Цікаво, що починаючи з цієї церемонії, Американська кіноакадемія запровадила нове правило. Відповідно до нього, члени академії повинні переглянути всі фільми, номіновані у певній категорії, перш ніж голосувати у фінальному турі.

На жаль, коли пройде Оскар 2026, глядачі не зможуть побачити українські фільми, адже вони цього року не потрапили до фінального списку номінантів. Наприклад, стрічка режисера Мстислава Чернова 2000 метрів до Андріївки не змогла пройти до короткого списку премії.

Проте серед номінантів є роботи, пов’язані з подіями в Україні. Зокрема документальна короткометражка Armed Only With A Camera: The Life and Death of Brent Renaud, присвячена американському журналісту Бренту Рено, який загинув у 2022 році під час російського обстрілу в Ірпені.

Особливості церемонії Оскар 2026

Цього року організатори підготували кілька змін у форматі шоу. Зокрема, під час церемонії прозвучать лише дві пісні з номінованих — Golden з анімаційного фільму Кейпоп-мисливиці на демонів та I Lied to You зі стрічки Грішники.

Також на Оскарі 2026 з’явиться нова номінація — Найкращий кастинг, що збільшить загальну кількість конкурсних категорій до 24.

Нагороди переможцям вручатимуть торішні лауреати премії — Майкі Медісон, Едрієн Броуді, Зої Салданья та Кіран Калкін.

Ба більше, на сцені з’являться відомі актори, серед яких Хав’єр Бардем, Енн Гетевей, Роберт Дауні-молодший та Гвінет Пелтроу.

Отже, Оскар 2026 обіцяє стати однією з найочікуваніших подій року для шанувальників кіно. Українські глядачі зможуть побачити церемонію вже в ніч із 15 на 16 березня, а також дізнатися, які фільми та актори отримають найпрестижнішу нагороду у світі кінематографа.

