Более 8 тысяч человек собрались во Дворце спорта на самой масштабной дискотеке столицы Итс май лайф.

В формате непрерывного шоу под треки диджеев на сцену выходили легенды украинского шоу-бизнеса, которые исполнили попурри из хитов в оригинальном звучании.

Как прошел главный музыкальный день весны

Напоминаем, что 14 марта во Дворце спорта состоялся главный музыкальный день весны, объединивший дискотеку Итс май лайф и независимую музыкальную премию Muzvar Awards.

Во время церемонии награды получили 15 артистов за достижения 2025 года, а на сцене появились Тина Кароль, MamaRika, Melovin, Шугар, Оля Цибульская и другие исполнители и исполнительницы.

– Мы обещали особое пространство воспоминаний – мы его создали. Сочетание ностальгических хитов с современным световым и хореографическим продюсированием – это формат, которого ждал украинский зритель. Нам удалось синхронизировать энергию разных поколений: от молодых артистов премии Muzvar до легенд сцены. Это доказывает, что качественная украинская музыка не имеет срока годности, – отмечают организаторы из культурного пространства Вьява.

Блок музыкальной премии сразу сменился дискотекой со стробоскопами, стеклянным шаром и выездным подиумом с DJ Sanya Dymov и Disctrl.

Вместе с ними на сцене выступали MC Naja и шоу-балет Genius, который представил постановки, созданные специально для этого мероприятия.

В тот вечер на сцене появился El Кравчук с хитами Доля и Солдат кохання. Иво Бобул представил микс из композиций А вже осінь прийшла у мій сад, Минає день, минає ніч и А липи цвітуть.

Виктор Павлик тронул лирикой Ні обіцянок, ні пробачен и зажег с треком Шикидим. Мария Бурмака исполнила песни Розлюби и Сонцем, небом, доще. Анна Добрыднева представила украиноязычные версии треков Happy End и Скандал.

Артисты и гости мероприятия присоединились к благотворительному сбору Третьего армейского корпуса на закупку НРК. Поддержать сбор можно и сейчас, перейдя по ссылке.

Уже 20 марта Итс май лайф состоится во Львове, в клубе Малевич, с участием DJ, шоу-балета, группы Mirami и артиста Левка Дурка.

Фото: Вʼява

