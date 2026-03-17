Понад 8 тис. людей зібралися у Палаці Спорту на наймасштабнішій дискотеці столиці Ітс май лайф.

У форматі безперервного шоу під треки діджеїв на сцену виходили легенди українського шоубізу, які виконали попурі з хітів в оригінальному звучанні.

Як минув головний музичний день весни

Нагадуємо, що 14 березня у Палаці Спорту відбувся головний музичний день весни, що об’єднав дискотеку Ітс май лайф та незалежну музичну премію Muzvar Awards.

Під час церемонії нагороди отримали 15 артистів за досягнення 2025 року, а на сцені з’явилися Тіна Кароль, MamaRika, Melovin, Шугар, Оля Цибульська та інші виконавці й виконавиці.

– Ми обіцяли особливий простір спогадів – ми його створили. Поєднання ностальгічних хітів із сучасним світловим та хореографічним продакшеном – це формат, на який чекав український глядач. Нам вдалося синхронізувати енергію різних поколінь: від молодих артистів премії Muzvar до легенд сцени. Це доводить, що якісна українська музика не має терміну придатності, – зазначають організатори з культурного простору В’ява.

Блок музичної премії одразу змінився дискотекою зі стробоскопами, скляною кулею та виїзним подіумом із DJ Sanya Dymov та Disctrl.

Разом із ними на сцені працювали MC Naja та шоу-балет Genius, який презентував постановки, створені спеціально для події.

Того вечора на сцені зʼявився El Кравчук з хітами Доля та Солдат кохання. Іво Бобул презентував мікс із композицій А вже осінь прийшла у мій сад, Минає день, минає ніч та А липи цвітуть.

Віктор Павлік розчулив лірикою Ні обіцянок, ні пробачень та запалив із треком Шикидим. Марія Бурмака виконала пісні Розлюби та Сонцем, небом, дощем. Анна Добриднєва представила українськомовні версії треків Happy End та Скандал.

Артисти та гості заходу долучилися до благодійного збору Третього армійського корпусу на закупівлю НРК. Підтримати збір можна і зараз, перейшовши за посиланням.

Вже 20 березня Ітс май лайф відбудеться у Львові, в клубі Малевич, за участі DJ, шоу-балету, гурту Mirami та артиста Левка Дурка.

Фото: Вʼява

