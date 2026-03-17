Вышел первый трейлер фильма Дюна 3: дата премьеры и актеры
- Студия Warner Bros. представила первый трейлер фильма Дюна: часть третья.
- События в фильме Дюна 3 разворачиваются спустя 17 лет после предыдущей части.
- В ленте ожидается больше экшена, нежели в предыдущих двух частях.
Студия Warner Bros. представила тизер фильма Дюна: часть третья. Это первый трейлер последней части трилогии, режиссером которой является Дени Вильнев.
Дата выхода Дюны 3 — 18 декабря 2026 года.
Дюна 3 — трейлер
События в фильме Дюна: часть 3 разворачиваются спустя 17 лет после предыдущей части. В ней будет рассказываться о событиях, которые произойдут после того, как Пол Атрейдес стал императором.
Трейлер фильма Дюна: часть третья начинается со слов Чани к Полу, роль которых играют Зендая и Тимоти Шаламе.
— Если у нас будет девочка, как мы ее назовем? Если это будет мальчик, мы должны назвать его Лето (в честь герцога Лето Атрейдеса, отца Пола, — Ред.), потому что тогда у него будет мудрость его деда, — говорит героиня возлюбленному.
Как говорил Дени Вильнев, то в Дюна 3 будет больше экшена, нежели в предыдущих частях. Более того, этот фильм станет последним во франшизе для режиссера, хотя Хроники Дюны писателя Фрэнка Герберта, по которому снята трилогия, насчитывают шесть романов.
Дюна 3 — актеры
К ролям в третьей Дюне вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Хавьер Бардем.
Роберт Паттинсон в Дюне появится впервые. Он сыграет злодея Скайтейла, который задумал свергнуть императора Пола Атрейдеса. Аня-Тейлор Джой исполнит роль Алии, сестры Пола.
Также к жизни вернется ранее убитый Дункан Айдахо, которого снова сыграет Джейсон Момоа.
Фото: скриншот из трейлера Дюна: часть третья