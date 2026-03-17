Студія Warner Bros. представила тизер фільму Дюна: частина третя. Це перший трейлер останньої частини трилогії, режисером якої є Дені Вільнев.

Дата виходу Дюни 3 — 18 грудня 2026 року.

Дюна 3 — трейлер

Події у фільмі Дюна: частина 3 розгортаються через 17 років після попередньої частини. У ній розповідатиметься про події, які відбудуться після того, як Пол Атрейдес став імператором.

Трейлер фільму Дюна: частина третя починається зі слів Чані до Пола, ролі яких виконують Зендая та Тімоті Шаламе.

– Якщо у нас буде дівчинка, як ми її назвемо? Якщо це буде хлопчик, ми повинні назвати його Лето (на честь герцога Лето Атрейдеса, батька Пола, – Ред.), тому що тоді у нього буде мудрість його діда, – каже героїня коханому.

Як казав Дені Вільнев, у Дюні 3 буде більше екшену, ніж у попередніх частинах. Ба більше, цей фільм стане останнім у франшизі для режисера, хоча Хроніки Дюни письменника Френка Герберта, за якими знято трилогію, налічують шість романів.

Дюна 3 — актори

До ролей у третій Дюні повернуться Тімоті Шаламе, Зендея, Джош Бролін, Ребекка Фергюсон, Флоренс П’ю, Хав’єр Бардем.

Роберт Паттінсон у Дюні з’явиться вперше. Він зіграє лиходія Скайтейла, який задумав повалити імператора Пола Атрейдеса. Аня-Тейлор Джой виконає роль Алії, сестри Пола.

Також до життя повернеться раніше вбитий Дункан Айдахо, якого знову зіграє Джейсон Момоа.

