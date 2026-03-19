Ведуча шоу єПитання на Новому Леся Нікітюк розкрила, хто познайомив її з коханим – військовим Дмитром Бабчуком.

Телезірка з гумором додала, що за це тій людині найбільше вдячна її мама.

Хто познайомив Нікітюк з коханим

Виявилося, що вісником долі в цьому випадку став військовий медик 2 окремого медичного батальйону 12 корпусу Сухопутних військ, колишній військовополонений та учасник пʼятого сезону єПитання на Новому Асан Ісенаджиєв.

З ним Нікітюк познайомилася у 2022 році, коли вся Україна чекала на звільнення Азовсталі та Маріуполя.

– Там серед багатьох інших наших захисників перебував Асан. Я відреагувала і репостнула його пост-звернення до президента Туреччини. І, власне, так ми почали переписуватись. Як могла, підтримувала його, казала: “Усе буде добре. Ти повернешся, от побачиш! І я тобі ще весілля проведу”. Він повернувся! – пригадала доленосне знайомство Леся.

Сам Асан поділився, що з Дмитром Бабчуком був знайомий давно, і так сталося, що той поцікавився персоною Нікітюк.

– Якось ми з Дімкою вийшли на каву. При зустрічі сказав йому, що мені треба одружитися. Додав, що в мене на весіллі тамадою буде сама Леся Нікітюк. А він запитав, чи справді спілкуюся з нею. На що я і показав переписку в телефоні. А Діма закохався. Сказав: “Люблю – і все!”. І тоді я зателефонував Лесі й розповів їй, – пояснив Асан.

Минулого літа у Лесі та Дмитра народився син Оскар. Організація весілля ще триває, але одне знаменитість знає точно – неодмінно запросять на свято Асана Ісенаджиєва.

