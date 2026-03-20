Не в жабо, но безупречная: Елена Фроляк вспомнила курьезный случай в деревне
Руководитель информационной службы Факты ICTV Елена Фроляк вспомнила курьезную историю, которая научила ее не выходить из дома, в чем была.
Также знаменитость призналась, как относится к хирургическим вмешательствам во внешность и возрастным изменениям.
Елена Фроляк о случившемся в селе
Как-то в селе Елена в шортах и футболке поехала на велосипеде в местную лавку за продуктами для борща. Именно тогда к ней подошла женщина, узнавшая звезду экрана.
По словам Фроляк, ее это ужасно смутило. С тех пор она дала себе обещание — даже если это обычный поход в магазин, вид должен быть безупречным.
— Конечно, я не должна быть в жабо, но по крайней мере футболка и шорты должны быть безупречны, — с юмором объяснила ведущая.
Елена Фроляк о возрасте и пластике
Несмотря на профессиональное требование всегда быть в форме, Елена Фроляк остается поклонницей естественного взросления. Она не скрывает, что однажды была на консультации у пластического хирурга, но наконец решила, что себя важно просто принять.
Больше всего ведущую поражают радикальные изменения внешности, которые делают людей неузнаваемыми.
– Меня пугают лицо, словно застегнутые на пуговицы на затылке. Нависающий над веками обколотый лоб гиперболизированные скулы и губы, — откровенно говорит Елена.
Журналистка иронически относится к критическим замечаниям в соцсетях о том, что она якобы “состарилась”. В свои почти 58 лет она не собирается ежедневно посещать косметолога, ведь просто жалеет на это времени — лучше погулять с собакой или почитать книгу.
Поддерживать форму Елени помогает генетика и активный образ жизни. До войны она играла в теннис, а сейчас ее главной тренировкой стал “агрофитнесс” в собственном саду.
Также Фроляк следит за рационом: ведущая ест небольшими порциями, предпочитая рыбу. Однако имеет и маленькую слабость — обожает свежий хлеб со сливочным маслом, который иногда может позволить себе даже на ночь.