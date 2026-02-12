Украинская певица Наталья Могилевская раскрыла секреты своей стройности и рассказала, чем питается в течение дня.

Артистка призналась, что придерживается особого режима, который помогает ей поддерживать форму и хорошее самочувствие.

Что ест Наталья Могилевская

Основой бодрого утра звезды является очищение организма. Могилевская рассказала, что сразу после пробуждения пьет теплую воду.

Обязательным ритуалом также является употребление ложки масла холодного отжима – обычно она выбирает тыквенное или льняное.

Также Наталья добавляет в меню расторопшу, которую называет частью своего мощного детокса.

Певица уточнила, что ее рацион состоит из двух приемов пищи в сутки. Первый раз Наталья садится за стол обычно в 13:00. В основе меню – овощи.

– Обожаю: овощное рагу, миксы зелени (особенно хрустящий айсберг), замороженные овощные смеси. Мой особый фаворит – сырая натертая свекла с кешью-майонезом. Для сытости добавляю гречку, иногда – красную рыбу, – рассказала знаменитость.

Наталья Могилевская отметила, что именно такой баланс помогает ей оставаться в форме, а все нюансы ужина она оставила для подписчиков на своем канале.

Реакция сети

Пользователи соцсетей активно обсуждают такой подход к питанию. Некоторые восхищаются силой воли артистки, однако есть и скептики.

Вау, какая красивая тарелочка! Вот только рыбу, мясо и яйца я не ем совсем. По всему остальному – с радостью составила бы вам, дорогая Наталья, компанию.

Очень вкусно выглядит, прям хочется уже есть!

Я бы так не смогла питаться.

У меня аж настроение пропало от этой тарелки.

Нашли и те, кто напрямую спросил Наталью Могилевскую, не принимала ли она Ozempic или другие подобные препараты для похудения.

В ответ звезда призвала ни в коем случае не употреблять эти медикаменты, назвав такие методы “ядом для здорового организма”.

Напомним, ранее ученые из Оксфордского университета выяснили, что преимущества от современных препаратов для похудения, таких как Ozempic, Wegovy, Mounjaro и других, быстро исчезают после завершения курса лечения.

