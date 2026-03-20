Керівниця інформаційної служби Факти ICTV Олена Фроляк пригадала курйозну історію, яка навчила її не виходити з дому, у чому була.

Також знаменитість зізналася, як ставиться до хірургічних втручань у зовнішність та вікові зміни.

Олена Фроляк про випадок в селі

Якось у селі Олена в шортах та футболці поїхала на велосипеді до місцевої лавки за продуктами для борщу. Саме тоді до неї підійшла жінка, яка впізнала зірку екрана.

За словами Фроляк, її це страшенно знітило. Відтоді вона дала собі обіцянку — навіть якщо це звичайний похід у магазин, вигляд має бути бездоганним.

— Звісно, я не маю бути в жабо, але принаймні футболка і шорти мають бути бездоганні, — з гумором пояснила ведуча.

Олена Фроляк про вік та пластику

Попри професійну вимогу завжди бути у формі, Олена Фроляк залишається прихильницею природного дорослішання. Вона не приховує, що якось була на консультації у пластичного хірурга, але врешті вирішила, що себе важливо просто прийняти.

Найбільше ведучу вражають радикальні зміни зовнішності, які роблять людей невпізнаваними.

– Мене лякають обличчя, що немов застібнуті на гудзики на потилиці. Обколотий лоб, що нависає над повіками, гіперболізовані скули і губи, — відверто каже Олена.

Журналістка іронічно ставиться до критичних зауважень у соцмережах про те, що вона буцімто “постаріла”. У свої майже 58 років вона не збирається щодня відвідувати косметолога, адже просто шкодує на це часу — краще погуляти з собакою або почитати книжку.

Підтримувати форму Олені допомагає генетика та активний спосіб життя. До війни вона грала в теніс, а зараз її головним тренуванням став “агрофітнес” у власному саду.

Також Фроляк стежить за раціоном: ведуча їсть невеликими порціями, надаючи перевагу рибі. Проте має й маленьку слабкість — обожнює свіжий хліб з вершковим маслом, який іноді може дозволити собі навіть на ніч.

Джерело : Vogue

