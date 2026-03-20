Світ сколихнула звістка про смерть культового американського актора, майстра бойових мистецтв і зірки серіалу Вокер, техаський рейнджер Чака Норріса.

Легендарний крутий Вокер пішов із життя у віці 86 років.

Помер Чак Норріс — що відомо

Родина Норріса оприлюднила офіційну заяву, у якій повідомила, що актор помер вранці 19 березня. Його смерть була раптовою. Останні хвилини життя він провів у колі найближчих людей. Рідні зазначили, що Чак пішов із миром.

Зараз дивляться

— Для всього світу він був символом сили, але для нас — відданим чоловіком, люблячим батьком, дідусем та неймовірним братом. Він був серцем нашої родини, — йдеться у зверненні близьких.

Конкретні причини смерті сім’я вирішила залишити приватною інформацією, проте підтвердила, що нещодавно актор перебував у лікарні.

Родина щиро подякувала всім фанатам за молитви та підтримку, які вони надсилали під час госпіталізації Чака.

Шлях легенди

Чак Норріс (справжнє ім’я — Карлос Рей Норріс) пройшов шлях від бідного хлопця з Оклахоми до ікони світового кіно. Його кар’єра почалася з бойових мистецтв: він був шестиразовим чемпіоном світу з карате та заснував власну школу єдиноборств.

Справжня кінослава прийшла до нього у 1980-х роках завдяки бойовикам Зниклі безвісти, Загін Дельта та Кодекс мовчання.

Однак найріднішим героєм для мільйонів глядачів став його Корделл Вокер із серіалу Вокер, техаський рейнджер, який виходив на екрани протягом дев’яти років.

Норріс завжди наголошував, що його персонажі б’ються лише за справедливість. Це зробило його не просто актором, а справжнім символом незламності.

Навіть народні меми про “надприродну силу Чака Норріса” він сприймав із теплотою, називаючи своїх прихильників не просто фанатами, а друзями.

Людина з принципами

Поза екраном Чак Норріс був відомий своєю дисципліною та глибокою вірою. Він надихав мільйони людей своїм прикладом стійкості.

Його близькі підкреслюють, що він жив із чіткою метою та непохитною відданістю тим, кого любив.

Наразі родина просить медіа та громадськість з повагою поставитися до їхнього права на приватність у цей важкий час.

Джерело : The Hollywood Reporter

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.