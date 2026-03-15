Ушел из жизни известный в Украине дедушка Толя.

Дед Толя, который был настоящей звездой украинских соцсетей, ушел из жизни, сообщил во время эфира в TikTok его внук.

– Только что позвонили к моей маме и сказали, что деда не стало. Мы делали все возможное. Мы делали все, что возможное, – рассказал он.

По его словам, вчера ему была проведена операция по ампутации конечности. Ему было 88 лет.

Родом из Хмельнитчины, дедушка получил известность благодаря каверу на песню Стефания группы Kalush Orchestra.

К слову, 16 февраля в Киеве в возрасте 79 лет, в Александровской больнице скончался известный врач-психиатр, правозащитник, диссидент и бывший политзаключенный Семен Глузман.

