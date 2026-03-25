HBO представил первый официальный тизер нового сериала о Гарри Поттере. Долгожданная премьера состоится уже в этом году.

Название дебютного сезона будет совпадать с названием первой книги Джоан Роулинг — Гарри Поттер и философский камень. Премьера сериала Гарри Поттер состоится на стриминговом сервисе HBO уже на Рождество.

Известно, что сериал Гарри Поттер будет состоять из семи сезонов — по одному на каждую из книг Джоан Роулинг.

Тизер воссоздает знакомые каждому фанату сцены, но с совершенно свежим и новым взглядом. Зрители снова видят маленькую комнатку под лестницей, письмо из Хогвартса, знакомство с Хэгридом и ту самую первую встречу легендарной тройки в поезде.

Несмотря на знакомый сюжет, ощущение новизны дарят молодые актеры, отбор которых был тщательным.

Главное трио воплотят — Доминик МакЛафлин (Гарри), Арабелла Стрентон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон).

Стоит отметить, что для Стаута это дебют в кино, тогда как МакЛафлин ранее снимался в комедии Grow, а Стрентон известна по мюзиклу Матильда.

Роль Драко Малфоя досталась Локсу Пратту, а образ его отца Люциуса воплотит Джонни Флинн. К актерскому составу также присоединились Джон Литгоу (Дамблдор), Паапа Эссьеду (Снейп), Джанет МакТир (Макгонагалл) и Ник Фрост (Хэгрид).

Фото: скриншот из тизера сериала Гарри Поттер и философский камень

