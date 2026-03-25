Серіал Гаррі Поттер: HBO показав перший офіційний тизер
- HBO представив перший тизер серіалу Гаррі Поттер.
- Дебютний сезон адаптує події Філософського каменя, відтворюючи культові сцени з життя Гаррі в Дурслів та його першу подорож до Гоґвортсу.
- Головні ролі виконають юні таланти Домінік МакЛафлін, Арабелла Стрентон та Аластер Стаут.
HBO презентував перший офіційний тизер нового серіалу про Гаррі Поттера. Довгоочікувана прем’єра відбудеться вже цього року.
Гаррі Поттер серіал – тизер
Назва дебютного сезону збігатиметься із назвою першої книги Джоан Роулінг – Гаррі Поттер і філософський камінь. Прем’єра серіалу Гаррі Поттер відбудеться на стримінгу HBO вже на Різдво.
Відомо, що серіал Гаррі Поттер отримає сім сезонів – на кожен із романів Джоан Роулінг.
Гаррі Поттер серіал – сюжет
Тизер відтворює знайомі кожному фанату сцени, але з абсолютно свіжим та новим поглядом. Глядачі знову бачать маленьку комірчину під сходами, лист із Гоґвортсу, знайомство з Геґрідом та ту саму першу зустріч легендарної трійці у потязі.
Попри знайомий сюжет, відчуття новизни дарують молоді актори, відбір яких був надзвичайно ретельним.
Серіал Гаррі Поттер – акторський склад
Головне тріо втілять – Домінік МакЛафлін (Гаррі), Арабелла Стрентон (Герміона) та Аластер Стаут (Рон).
Варто зазначити, що для Стаута це дебют у кіно, тоді як МакЛафлін раніше знімався в комедії Grow, а Стрентон відома за мюзиклом Матильда.
Роль Драко Мелфоя дісталася Локсу Пратту, а образ його батька Люціуса відтворить Джонні Флінн. До акторського складу також приєдналися Джон Літґоу (Дамблдор), Паапа Ессьєду (Снейп), Джанет Мактір (Макґонеґел) та Нік Фрост (Геґрід).
Фото: скріншот із тизеру серіалу Гаррі Поттер і філософський камінь