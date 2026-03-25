HBO презентував перший офіційний тизер нового серіалу про Гаррі Поттера. Довгоочікувана прем’єра відбудеться вже цього року.

Гаррі Поттер серіал – тизер

Назва дебютного сезону збігатиметься із назвою першої книги Джоан Роулінг – Гаррі Поттер і філософський камінь. Прем’єра серіалу Гаррі Поттер відбудеться на стримінгу HBO вже на Різдво.

Відомо, що серіал Гаррі Поттер отримає сім сезонів – на кожен із романів Джоан Роулінг.

Гаррі Поттер серіал – сюжет

Тизер відтворює знайомі кожному фанату сцени, але з абсолютно свіжим та новим поглядом. Глядачі знову бачать маленьку комірчину під сходами, лист із Гоґвортсу, знайомство з Геґрідом та ту саму першу зустріч легендарної трійці у потязі.

Попри знайомий сюжет, відчуття новизни дарують молоді актори, відбір яких був надзвичайно ретельним.

Серіал Гаррі Поттер – акторський склад

Головне тріо втілять – Домінік МакЛафлін (Гаррі), Арабелла Стрентон (Герміона) та Аластер Стаут (Рон).

Варто зазначити, що для Стаута це дебют у кіно, тоді як МакЛафлін раніше знімався в комедії Grow, а Стрентон відома за мюзиклом Матильда.

Роль Драко Мелфоя дісталася Локсу Пратту, а образ його батька Люціуса відтворить Джонні Флінн. До акторського складу також приєдналися Джон Літґоу (Дамблдор), Паапа Ессьєду (Снейп), Джанет Мактір (Макґонеґел) та Нік Фрост (Геґрід).

Фото: скріншот із тизеру серіалу Гаррі Поттер і філософський камінь

