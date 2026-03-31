Популярная телеведущая и звезда Нового канала Леся Никитюк снова появится на больших экранах.

После своей первой киноработы в комедии Песики знаменитость получила главную роль в новом проекте — рождественской ленте Два Рождества, одна Леся.

Фильм станет первым результатом сотрудничества между крупнейшим украинским производителем контента Starlight Production и дистрибьютором Green Light Films.

Сейчас смотрят

В новой картине Леся Никитюк воплотит образ своей тезки, работающей продавщицей в Белой Церкви.

Для героини Рождество обычно ассоциируется с бытовыми проблемами и семейными ссорами. Однако в этом году происходит чудо: девушка получает шанс на гламурную жизнь телезвезды вместо привычной “хрущевки”.

Главная интрига фильма состоит в том, что, засыпая каждую ночь в одном мире, Леся просыпается в другом. Ей придется решить: остаться в глянцевой картинке или быть счастливой там, где ее принимают такой, как она есть.

— В последние месяцы мы активно развивали мощности для производства кино. Наша команда усилилась профессионалами, уже создававшими фильмы-хиты украинского рынка, и этот первый тайтл, мы верим, станет настоящим рождественским подарком для хорошего настроения всей страны. Эта положительная, полная тепла и юмора история со звездой Нового канала Лесей Никитюк в главной роли – о праве быть счастливым, выбирать желаемую жизнь уже сейчас, даже в самые сложные времена. О настоящих нас, любви и чуде, в котором мы так нуждаемся, — отмечает директор студии Starlight Production Елена Антонова.

Премьера комедийного фильма Два Рождества, одна Леся запланирована на 1 января 2027 года.

Комедия Два Рождества, одна Леся — деталі виробництва

Над проектом работают опытные специалисты, среди которых сценарист и креативный продюсер Юрий Микуленко (Слуга народа, Крашанка, Я, ты, он, она), продюсер Елена Антонова (Хто зверху?, Голова, Поле), продюсер Андрей Савченко (Голова 2, Служба 112).

Для дистрибьютора Green Light Films работа с Лесей Никитюк и Starlight Production является началом большой истории — партнерство охватывает работу над тремя фильмами.

— Для Green Light Films это сотрудничество о масштабировании украинского кино для широкой аудитории. Мы видим большой потенциал в сочетании продакшен-экспертизы Starlight и нашего опыта дистрибуции — именно такая синергия позволяет не только создавать, но и эффективно доводить до зрителя по-настоящему откликающиеся истории. Два Рождества, одна Леся – именно такой проект: теплый, эмоциональный и очень точный по настроению. Мы рады старту этого партнерства и рассматриваем его как долгосрочную историю, – отмечает СЕО компании Вероника Ясинская.

После проката в кинотеатрах, который стартует в первый день 2027 года, зрители смогут посмотреть фильм в эфире Нового канала.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.