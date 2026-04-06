В Винницкой области хотят назвать улицу в честь BTS: сколько подписей собрали
- В Винницкой громаде зарегистрировали петицию о названии улицы в честь группы BTS.
- Инициативу предлагают реализовать в Винницких Хуторах.
- До завершения сбора подписей осталось один день.
В Винницкой громаде предлагают увековечить имя всемирно известной южнокорейской группы BTS в названии одной из улиц. Соответствующая петиция появилась на сайте Винницкого городского совета.
Улица имени BTS – петиция
Автор петиции Владислав Боднар предлагает присвоить одной из улиц в селе Винницкие Хутора название в честь группы, объясняя это популярностью BTS среди молодежи и фанатов в громаде.
В тексте петиции говорится, что такое название может стать туристической изюминкой населенного пункта и потенциально привлечь дополнительные средства в местный бюджет.
Сбор подписей стартовал 24 марта 2026 года. Для рассмотрения инициативы необходимо 350 голосов, однако на 6 апреля петицию поддержали лишь 16 человек. До завершения сбора подписей осталось один день.
Почему о BTS снова говорит мир
Интерес к группе вспыхнул с новой силой после их громкого возвращения на сцену в марте 2026 года.
Участники RM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук снова собрались вместе после продолжительной паузы, вызванной службой в армии.
Их бесплатное выступление в Сеуле собрало на площади Кванхвамун около 260 тыс. зрителей, став самым большим публичным концертом в Южной Корее.
Возвращение коллектива уже называют “камбеком века”, аналитики же прогнозируют, что доходы от их деятельности могут достичь почти $2 млрд, что ставит их в один ряд с успехом мирового тура Тейлор Свифт.