В Винницкой громаде предлагают увековечить имя всемирно известной южнокорейской группы BTS в названии одной из улиц. Соответствующая петиция появилась на сайте Винницкого городского совета.

Улица имени BTS – петиция

Автор петиции Владислав Боднар предлагает присвоить одной из улиц в селе Винницкие Хутора название в честь группы, объясняя это популярностью BTS среди молодежи и фанатов в громаде.

В тексте петиции говорится, что такое название может стать туристической изюминкой населенного пункта и потенциально привлечь дополнительные средства в местный бюджет.

Сбор подписей стартовал 24 марта 2026 года. Для рассмотрения инициативы необходимо 350 голосов, однако на 6 апреля петицию поддержали лишь 16 человек. До завершения сбора подписей осталось один день.

Почему о BTS снова говорит мир

Интерес к группе вспыхнул с новой силой после их громкого возвращения на сцену в марте 2026 года.

Участники RM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук снова собрались вместе после продолжительной паузы, вызванной службой в армии.

Их бесплатное выступление в Сеуле собрало на площади Кванхвамун около 260 тыс. зрителей, став самым большим публичным концертом в Южной Корее.

Возвращение коллектива уже называют “камбеком века”, аналитики же прогнозируют, что доходы от их деятельности могут достичь почти $2 млрд, что ставит их в один ряд с успехом мирового тура Тейлор Свифт.

Связанные темы:

