У Вінницькій громаді пропонують увічнити ім’я всесвітньо відомого південнокорейського гурту BTS у назві однієї з вулиць. Відповідна петиція з’явилася на сайті Вінницької міської ради.

Автор петиції Владислав Боднар пропонує присвоїти одній із вулиць у селі Вінницькі Хутори назву на честь гурту, пояснюючи це популярністю BTS серед молоді та фанатів у громаді.

У тексті петиції зазначено, що така назва може стати туристичною родзинкою населеного пункту та потенційно привабити додаткові кошти до місцевого бюджету.

Зараз дивляться

Збір підписів стартував 24 березня 2026 року. Для розгляду ініціативи необхідно 350 голосів, однак станом на 6 квітня петицію підтримали лише 16 осіб. До завершення збору підписів залишився один день.

Чому про BTS знову говорить світ

Інтерес до гурту спалахнув із новою силою після їхнього гучного повернення на сцену у березні 2026 року.

Учасники RM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чімін, Ві та Чонгук знову зібралися разом після тривалої паузи, викликаної службою в армії.

Їхній безплатний виступ у Сеулі зібрав на площі Кванхвамун близько 260 тис. глядачів, ставши найбільшим публічним концертом у Південній Кореї.

Повернення колективу вже називають “камбеком століття”, аналітики ж прогнозують, що прибутки від їхньої діяльності можуть сягнути майже $2 млрд, що ставить їх в один ряд із успіхом світового туру Тейлор Свіфт.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.