Акторка Бонні Райт, відома за роллю Джіні Візлі у серії фільмів про Гаррі Поттера, знову стане мамою.

Вона чекає на народження другої дитини разом із чоловіком Ендрю Лококо.

Про вагітність 35-річна акторка розповіла в Instagram, опублікувавши серію світлин, на яких помітний її округлий животик.

На фото Райт позує разом із сином Еліо, якому нині два роки. На одному зі знімків вони сидять разом на дивані, а на іншому — хлопчик притулився до живота мами.

— Двоє малюків у мене на колінах. Наш другий маленький “землянин” приєднається до нас цієї осені, — підписала фото Бонні.

У коментарях її уже привітали колеги, зокрема, акторка Еванна Лінч, яка зіграла у Гаррі Поттері Луну Лавгуд.

Перед цим Райт інтригувала підписників у сториз, натякнувши, що поділиться “дуже особливою новиною”.

Бонні Райт і Ендрю Лококо познайомилися у 2020 році, а вже у березні 2022-го одружилися.

У вересні 2023 року в пари народився первісток — син Еліо Оушен Райт Лококо. Тоді акторка повідомляла, що пологи пройшли добре, а сама родина почувається щасливою.

Нагадаємо, що актор Руперт Грінт, що втілив роль Рона Візлі, рік тому став батьком вдруге – у нього народилася ще одна донька.

