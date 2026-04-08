Звезда сериала Беверли-Хиллз, 90210 Тори Спеллинг впервые подробно прокомментировала аварию, в которую попала за несколько дней до католической Пасхи в городе Темекула, штат Калифорния.

В момент столкновения в автомобиле вместе с ней находились семь детей: четверо ее собственных и трое их друзей.

Тори Спеллинг об аварии

По словам актрисы, другой водитель двигался на большой скорости и, вероятно, проехал на красный свет. Спеллинг описала момент столкновения как секунды, когда нужно было действовать мгновенно.

– Я посмотрела направо и увидела, что он летит прямо в сторону нашего авто – прямо в боковую часть. Я резко повернула руль влево настолько сильно и быстро, насколько могла, чтобы максимально снизить удар по детям, — объяснила знаменитость.

После столкновения Тори Спеллинг и семерых детей госпитализировали тремя каретами скорой помощи. Их доставили в больницу Inland Valley в городе Вайлдомар, где оказали помощь из-за травм, включая порезы, ушибы и сотрясение мозга.

— Мы в порядке, но это было очень тяжело. Нам невероятно повезло, потому что все могло закончиться гораздо хуже, — добавила актриса, поблагодарив спасателей и медиков, а также всех, кто поддержал ее после аварии.

Тори Спеллинг воспитывает пятерых детей — 19-летнего Лиама, 17-летнюю Стеллу, 14-летнюю Хэтти, 13-летнего Финна и девятилетнего Бо от брака с актером Дином Макдермоттом.

Кого из детей не было в машине, на момент аварии пока не уточняется.

