Зірка серіалу Беверлі-Гіллз, 90210 Торі Спеллінг вперше детально прокоментувала аварію, у яку потрапила за кілька днів до католицького Великодня в місті Темекула, штат Каліфорнія.

У момент зіткнення в автомобілі разом із нею перебували семеро дітей: четверо її власних і троє — їхніх друзів.

Торі Спеллінг про аварію

За словами акторки, інший водій рухався на великій швидкості та, ймовірно, проїхав на червоне світло. Спеллінг описала момент зіткнення як секунди, коли потрібно було діяти миттєво.

— Я подивилася праворуч і побачила, що він летить просто в бік нашого авто — прямо в бокову частину. Я різко повернула кермо ліворуч настільки сильно і швидко, наскільки могла, щоб максимально зменшити удар по дітях, — пояснила знаменитість.

Після зіткнення Торі Спеллінг та сімох дітей госпіталізували трьома каретами швидкої допомоги. Їх доставили до лікарні Inland Valley у місті Вайлдомар, де надали допомогу через травми, зокрема порізи, забої та струс мозку.

— Ми в порядку, але це було дуже важко. Нам неймовірно пощастило, бо все могло закінчитися набагато гірше, — додала акторка, подякувавши рятувальникам і медикам, а також усім, хто підтримав її після аварії.

Торі Спеллінг виховує п’ятьох дітей — 19-річного Ліама, 17-річну Стеллу, 14-річну Хетті, 13-річного Фінна та девʼятирічного Бо від шлюбу з актором Діном Макдермоттом.

Кого з дітей не було в машині на момент аварії наразі не уточнюється.

