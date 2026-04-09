Актер и военнослужащий ВСУ Владимир Ращук впервые подтвердил, что разошелся со своей женой, актрисой Викторией Билан, с которой пробыл в браке более десяти лет. Осенью 2025-го у них родился сын Ярема.

Почему распался брак — версия Владимира Ращука

Слухи о переменах в личной жизни актера ходили уже давно, но он это не комментировал.

Однако в разговоре на канале КиноUA Владимир признался, что они с Викторией больше не вместе. По его словам, решение о разрыве было принято еще во время беременности.

— Я не люблю выносить личную жизнь в целом, но так случилось, что скрыть это, особенно в нашей профессии, невозможно. Люди питаются сплетнями, когда не знают. Поэтому, должно быть, я должен сказать это, чтобы не было лишних разговоров. Да, мы не вместе. Мы разошлись. Я не знаю, произошли ли какие-то переоценки в жизни, стал ли взрослее, стал ли больше думать о себе и о том, чего на самом деле хочу, — рассказал Ращук.

Актер также добавил, что не может сказать, связано ли это решение с войной.

Новые отношения и реакция Виктории

Владимир не стал скрывать, что сейчас находится в других отношениях и ответил на упреки в измене.

– Я полюбил. И кто-то рассказывает, что изменник. Вы походите в моих сапогах, поживите мою жизнь, а потом будете осуждать или рассказывать, как кому жить, — заявил Ращук.

Виктория Билан уже отреагировала на эти признания у сториз в Instagram. Вероятно, вскоре поклонники пары услышат ее версию разрыва.

— Ну что ж, судя по абсолютной лжи о личной жизни, наверное, пора рассказать правду! Я долго молчала! Спасибо за зеленый свет! — прокомментировала актриса.

Несмотря на разрыв, Владимир отмечает, что сын Ярема остается для него приоритетом. Это его первый кровный ребенок – дочь Виктории от предыдущих отношений он воспитывал как родную.

Ращук признается, что сын был долгожданным, и сейчас он пытается проводить с ним как можно больше времени.

— Сейчас все свободное время, а это минимум трижды в неделю, я сразу уезжаю и провожу с ним максимум времени, которое есть. Вот вчера я был восемь часов с малым: мы и погуляли, и поспали, и поиграли, и на плавание ходили. Для меня это самое главное – сын. А отношения так сложились, — подытожил актер.

Напомним, что мальчик появился на свет минувшей осенью. Ранее актриса сообщала о беременности в соцсетях, а также устраивала гендер-пати, во время которого стало известно, что пара ждет сына.

Фото: Владимир Ращук

