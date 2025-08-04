Акторська родина Володимира Ращука та Вікторії Білан чекає на поповнення: Буде син

Актор Володимир Ращук, який служить у Збройних силах України, та його дружина, акторка Вікторія Білан, стануть батьками вдруге.

Радісною новиною Вікторія поділилася у свій 47-й день народження.

Володимир Ращук та Вікторія Білан чекають на другу дитину

У дописі в Instagram акторка подякувала за “найкращий подарунок на день народження за все життя”, показавши округлий животик.

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Також Вікторія провела гендер-паті на березі Дніпра. Під час символічного моменту з повітряної кулі вилетіли блакитні конфетті.

– Володю, якщо тобі раптом ще цікаво – у нас буде син! – з гумором повідомила Білан коханому, що перебуває на службі.

Для пари це буде друга дитина. Вони вже виховують доньку Катерину, яка навчається акторської майстерності в КНУТКіТ імені Карпенка-Карого. Дівчина підтримала маму під час свята.

Реакція мережі на новину від Вікторії Білан

В коментарях під дописом Вікторії Білан відзначилося чимало зіркових колег пари – усі вітають родину з поповненням.

Віко! Яка ти гарна! Вітаю! Сил, наснаги та Божого захисту вам з малюком! – написала акторка Анастасія Цимбалару.

Вітаю, сонечки! – прокоментувала зірка серіалу Спіймати Кайдаша Антоніна Хижняк.

Вау, як круто! Це Божий дар! Вітаю вас! – додала акторка Анна Саліванчук.

Яка ти красива! Бережи себе! – побажала ведуча Лілія Ребрик.

Днями співачка Роксолана також поділилася радісною новиною у власний день народження – співачка вперше стане мамою. Щоправда, артистка не розкрила, на кого чекає.

Фото: Вікторія Білан

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