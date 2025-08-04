Акторська родина Володимира Ращука та Вікторії Білан чекає на поповнення: Буде син
Актор Володимир Ращук, який служить у Збройних силах України, та його дружина, акторка Вікторія Білан, стануть батьками вдруге.
Радісною новиною Вікторія поділилася у свій 47-й день народження.
Володимир Ращук та Вікторія Білан чекають на другу дитину
У дописі в Instagram акторка подякувала за “найкращий подарунок на день народження за все життя”, показавши округлий животик.
Також Вікторія провела гендер-паті на березі Дніпра. Під час символічного моменту з повітряної кулі вилетіли блакитні конфетті.
– Володю, якщо тобі раптом ще цікаво – у нас буде син! – з гумором повідомила Білан коханому, що перебуває на службі.
Для пари це буде друга дитина. Вони вже виховують доньку Катерину, яка навчається акторської майстерності в КНУТКіТ імені Карпенка-Карого. Дівчина підтримала маму під час свята.
Реакція мережі на новину від Вікторії Білан
В коментарях під дописом Вікторії Білан відзначилося чимало зіркових колег пари – усі вітають родину з поповненням.
- Віко! Яка ти гарна! Вітаю! Сил, наснаги та Божого захисту вам з малюком! – написала акторка Анастасія Цимбалару.
- Вітаю, сонечки! – прокоментувала зірка серіалу Спіймати Кайдаша Антоніна Хижняк.
- Вау, як круто! Це Божий дар! Вітаю вас! – додала акторка Анна Саліванчук.
- Яка ти красива! Бережи себе! – побажала ведуча Лілія Ребрик.
Днями співачка Роксолана також поділилася радісною новиною у власний день народження – співачка вперше стане мамою. Щоправда, артистка не розкрила, на кого чекає.
Фото: Вікторія Білан