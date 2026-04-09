У Лос-Анджелесі суд оголосив вирок 42-річній Джасвін Сангсі, відомій як Королева кетаміну.

Жінку засудили до 15 років позбавлення волі за розповсюдження наркотиків, що призвело до смерті актора Меттью Перрі.

Нагадаємо, зірку серіалу Друзі знайшли мертвим у джакузі його будинку в жовтні 2023 року.

Зараз дивляться

Смерть Метью Перрі та роль Джасвін Сангхи

Експертиза встановила, що причиною смерті актора став гострий вплив кетаміну — потужного анестетика, який має галюциногенний ефект і повинен вводитися виключно під наглядом лікаря.

За даними прокурорів, Сангха постачала наркотик, попри те, що знала про залежність Перрі, і фактично скористалася цим заради прибутку.

Слідство з’ясувало, що будинок Джасвін Сангхи в Північному Голлівуді був справжнім “магазином наркотиків” для багатих та впливових клієнтів.

Під час обшуків там знайшли десятки флаконів кетаміну, а також тисячі таблеток метамфетаміну, кокаїну та алпразоламу (Ксанакс).

Слідство довело, що Сангха займалася нелегальним збутом препаратів щонайменше з 2019 року. Виявилося, що Меттью Перрі — не єдина її жертва.

У межах угоди про визнання провини Сангха підтвердила, що в серпні 2019 року продала кетамін чоловіку на ім’я Коді Маклорі, який помер від передозування через кілька годин після покупки.

Спочатку Королева кетаміну заперечувала свою провину, проте у вересні минулого року змінила позицію, визнавши себе винною за п’ятьма пунктами обвинувачення.

Вирок і позиція суду

Перед оголошенням вироку мачуха актора, Деббі Перрі, виступила з емоційною заявою. Вона назвала підсудну “безсердечною жінкою” та закликала суддю призначити максимальне покарання — Сангсі загрожувало до 65 років тюрми.

— Ви спричинили це… Ви мали достатньо таланту для бізнесу, щоб заробляти гроші, але обрали шлях, який завдає болю людям. Будь ласка, дайте цій жінці максимальний термін, щоб вона не змогла зруйнувати інші сім’ї, як нашу, — заявила Деббі Перрі.

Сама Джасвін Сангха під час засідання плакала. Вона звернулася до суду, визнавши, що її “жахливі рішення зруйнували життя людей”, і додала, що їй глибоко соромно.

Проте суддя зауважила, що протягом років після арешту обвинувачена не виявляла жодного каяття.

Інші фігуранти у справі про смерть Перрі

Сангха є однією з п’яти осіб, яким висунули звинувачення у зв’язку зі смертю Меттью Перрі. Слідство вважає, що група осіб, серед яких були лікарі та особистий помічник актора, використовували його залежність заради наживи.

Лікар Сальвадор Пласенсія у грудні отримав 30 місяців в’язниці за постачання кетаміну актору.

Лікар Марк Чавес засуджений до 8 місяців домашнього арешту та 3 років нагляду. Він зізнався, що незаконно діставав препарат у своїй клініці та продавав його Пласенсії.

Асистент актора Кеннет Івамаса, який жив у його домі та вводив ін’єкції, очікує на вирок наприкінці цього місяця.

У червні мають оголосити вирок Еріку Флемінгу — посереднику, який купував кетамін у Сангхи та передавав його зірці.

Меттью Перрі, відомий за роллю Чендлера Бінга у культовому ситкомі Друзі, протягом десятиліть боровся із залежністю.

На момент смерті він проходив офіційну терапію кетаміном для лікування депресії, проте дози, що призвели до трагедії, були отримані ним нелегально.

Джерело : BBC

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.