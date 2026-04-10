Серіал Netflix Венздей (Wednesday) продовжує розширювати свій акторський склад.

До третього сезону хітового шоу про пригоди Венздей Аддамс приєдналися три актори, які з’являться в епізодичних ролях.

Венздей 3 — хто поповнив каст серіалу

Про поповнення шоуранери оголосили у своїх соцмережах. Щоправда, кого саме зіграють нову учасники серіалу, розкривати не стали.

У новому сезоні Венздей глядачі побачать британську акторку Ліну Гіді, найбільш відому за роллю Серсеї Ланністер у культовому серіалі Гра престолів.

До неї долучиться Джеймс Ленс — зірка серіалу Тед Лассо, де він зіграв журналіста Трента Крімма.

Третє імʼя у списку — Ендрю Маккарті, що знімався у стрічках Вогні святого Ельма та Вікенд у Берні.

Вони приєднаються до раніше анонсованих новачків сезону, серед яких Єва Грін у ролі сестри Мортіші Аддамс Офелії та Вайнона Райдер, роль якої поки тримають у секреті.

Також у нових серіях з’являться Кріс Сарандон, Ноа Тейлор, Оскар Морган та Кеннеді Мойєр.

Венздей 3 у виробництві

Зйомки третього сезону вже стартували і традиційно проходять у Дубліні (Ірландія). Дженна Ортега повертається до головної ролі.

У фіналі попереднього сезону глядачі бачили, як Венздей разом із дядьком Фестером (Фред Армісен) вирушила на порятунок своєї подруги та сусідки по кімнаті Енід (Емма Маєрс), яка опинилася в пастці у подобі альфа-перевертня.

До своїх ролей повернуться також добре знайомі шанувальникам Кетрін Зета-Джонс (Мортіша), Луїс Гусман (Гомес) та Айзек Ордонес (Паґслі).

Шоуранерами та виконавчими продюсерами залишаються Альфред Гоф і Майлз Міллар, а режисерське крісло знову займає легендарний Тім Бертон. Дата прем’єри третього сезону поки не розголошується.

