У Венздей 3 від Netflix зʼявляться зірка Гри престолів та актор Теда Лассо
- До касту приєдналися ще троє акторів, але їхні ролі поки тримають у таємниці.
- Дженна Ортега повертається до ролі Венздей, яка вирушила рятувати Енід.
- Зйомки вже стартували і традиційно проходять у Дубліні.
Серіал Netflix Венздей (Wednesday) продовжує розширювати свій акторський склад.
До третього сезону хітового шоу про пригоди Венздей Аддамс приєдналися три актори, які з’являться в епізодичних ролях.
Венздей 3 — хто поповнив каст серіалу
Про поповнення шоуранери оголосили у своїх соцмережах. Щоправда, кого саме зіграють нову учасники серіалу, розкривати не стали.
У новому сезоні Венздей глядачі побачать британську акторку Ліну Гіді, найбільш відому за роллю Серсеї Ланністер у культовому серіалі Гра престолів.
До неї долучиться Джеймс Ленс — зірка серіалу Тед Лассо, де він зіграв журналіста Трента Крімма.
Третє імʼя у списку — Ендрю Маккарті, що знімався у стрічках Вогні святого Ельма та Вікенд у Берні.
Вони приєднаються до раніше анонсованих новачків сезону, серед яких Єва Грін у ролі сестри Мортіші Аддамс Офелії та Вайнона Райдер, роль якої поки тримають у секреті.
Також у нових серіях з’являться Кріс Сарандон, Ноа Тейлор, Оскар Морган та Кеннеді Мойєр.
Венздей 3 у виробництві
Зйомки третього сезону вже стартували і традиційно проходять у Дубліні (Ірландія). Дженна Ортега повертається до головної ролі.
У фіналі попереднього сезону глядачі бачили, як Венздей разом із дядьком Фестером (Фред Армісен) вирушила на порятунок своєї подруги та сусідки по кімнаті Енід (Емма Маєрс), яка опинилася в пастці у подобі альфа-перевертня.
До своїх ролей повернуться також добре знайомі шанувальникам Кетрін Зета-Джонс (Мортіша), Луїс Гусман (Гомес) та Айзек Ордонес (Паґслі).
Шоуранерами та виконавчими продюсерами залишаються Альфред Гоф і Майлз Міллар, а режисерське крісло знову займає легендарний Тім Бертон. Дата прем’єри третього сезону поки не розголошується.