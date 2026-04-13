Американская поп-дива Бритни Спирс после резонансного инцидента на дороге решила не откладывать перемены.

44-летняя певица добровольно обратилась за помощью в специализированное заведение спустя несколько недель после того, как ее задержала полиция в Калифорнии.

Представитель звезды подтвердил изданию Page Six, что Спирс находится на лечении. По словам источников, инцидент с стражами порядка стал для артистки “тревожным звонком”, который заставил ее переосмыслить свой образ жизни.

Бритни Спирс обратилась за помощью

Напомним, что полиция остановила автомобиль Бритни в начале марта в Вентуре, Калифорния. Правоохранители заметили, что машина хаотично перестраивается с одной полосы в другую.

Во время осмотра полицейские обнаружили неизвестное вещество. Предполагается, что артистка находилась под действием коктейля из алкоголя и наркотических препаратов.

Спирс провела ночь в отделении, а на утро ее отпустили, передав дело на рассмотрение прокуратуры. Судебное заседание назначено на 4 мая.

Инсайдеры сообщают, что Бритни очень тяжело переживала произошедшее. Она чувствовала себя “пристыженной и растерянной”.

– Это были очень сложные месяцы. Она чувствует вину за свой поступок и искренне сожалеет, — отмечают источники из окружения звезды.

В этот непростой период главной опорой для Бритни стали ее сыновья – 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Джеймс.

Последние недели они проводили много времени с матерью, в частности, вместе отпраздновали Пасху и наслаждались отдыхом на яхте.

