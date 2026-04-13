Американська попдіва Брітні Спірс після резонансного інциденту на дорозі вирішила не відкладати зміни.

44-річна співачка добровільно звернулася по допомогу до спеціалізованого закладу через кілька тижнів після того, як її затримала поліція у Каліфорнії.

Представник зірки підтвердив виданню Page Six, що Спірс перебуває на лікуванні. За словами джерел, інцидент з правоохоронцями став для артистки “тривожним дзвінком”, який змусив її переосмислити свій спосіб життя.

Нагадаємо, що поліція зупинила автомобіль Брітні на початку березня у Вентурі, Каліфорнія. Правоохоронці помітили, що машина хаотично перелаштовується з однієї смуги на іншу.

Під час огляду авто поліцейські виявили невідому речовину. Припускають, що артистка перебувала під дією коктейлю з алкоголю та наркотичних препаратів.

Спірс провела ніч у відділку, а на ранок її відпустили, передавши справу на розгляд прокуратури. Судове засідання призначене на 4 травня.

Інсайдери повідомляють, що Брітні дуже важко переживала те, що сталося. Вона почувалася “присоромленою та розгубленою”.

— Це були дуже складні місяці. Вона відчуває провину за свій вчинок і щиро шкодує, — зазначають джерела з оточення зірки.

У цей непростий період головною опорою для Брітні стали її сини — 20-річний Шон Престон та 19-річний Джейден Джеймс.

Останні тижні вони проводили багато часу з матір’ю, зокрема разом відсвяткували Великдень та насолоджувалися відпочинком на яхті.

