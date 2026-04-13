Брітні Спірс добровільно пішла в терапію після арешту за нетверезе водіння
- Брітні Спірс після інциденту на дорозі вирішила не відкладати зміни у житті.
- Після того випадку артистка переживала складний емоційний стан.
- У цей період її підтримують сини, з якими вона проводить все більше часу.
Американська попдіва Брітні Спірс після резонансного інциденту на дорозі вирішила не відкладати зміни.
44-річна співачка добровільно звернулася по допомогу до спеціалізованого закладу через кілька тижнів після того, як її затримала поліція у Каліфорнії.
Представник зірки підтвердив виданню Page Six, що Спірс перебуває на лікуванні. За словами джерел, інцидент з правоохоронцями став для артистки “тривожним дзвінком”, який змусив її переосмислити свій спосіб життя.
Брітні Спірс звернулася по допомогу
Нагадаємо, що поліція зупинила автомобіль Брітні на початку березня у Вентурі, Каліфорнія. Правоохоронці помітили, що машина хаотично перелаштовується з однієї смуги на іншу.
Під час огляду авто поліцейські виявили невідому речовину. Припускають, що артистка перебувала під дією коктейлю з алкоголю та наркотичних препаратів.
Спірс провела ніч у відділку, а на ранок її відпустили, передавши справу на розгляд прокуратури. Судове засідання призначене на 4 травня.
Інсайдери повідомляють, що Брітні дуже важко переживала те, що сталося. Вона почувалася “присоромленою та розгубленою”.
— Це були дуже складні місяці. Вона відчуває провину за свій вчинок і щиро шкодує, — зазначають джерела з оточення зірки.
У цей непростий період головною опорою для Брітні стали її сини — 20-річний Шон Престон та 19-річний Джейден Джеймс.
Останні тижні вони проводили багато часу з матір’ю, зокрема разом відсвяткували Великдень та насолоджувалися відпочинком на яхті.