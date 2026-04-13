Актер Тарас Цымбалюк сообщил, что попал в ДТП после празднования Пасхи.

Об инциденте он рассказал в своих соцсетях, уточнив, что никто не пострадал.

По словам актера, авария произошла в день праздника. Вместе со своим другом, комиком и продюсером Романом Крохиным Тарас приехал к родным в Корсунь. После выезда от родителей за руль уже не садился, уточнил Цымбалюк.

— Конечно, как и многие украинцы, в Пасху мы проводили компанией этот день: я выпил и стал пассажиром, когда уехал от родителей, за руль моей машины сел мой Роман, который, конечно, не употреблял… Я был рядом, — написал актер.

Он объяснил, что ДТП произошло после неудачного маневра.

— Случилось незапланированное: Ромчик наехал на бордюр клумбы и машину повело. Спасибо, никто не пострадал — и это самое главное, — прокомментировал Тарас.

Цымбалюк добавил, что у полиции есть соответствующее постановление с подтвержденной информацией. Также актер опубликовал скриншот с видео в подтверждение того, что на обратном пути за рулем был его друг, а не он подшофе.

— Да, действительно, до Корсуня — я за рулем, после Рома, — подчеркнул Тарас Цымбалюк.

В ДТП на католическую Пасху попала звезда сериала Беверли-Гиллз, 90210 Тори Спеллинг.В момент столкновения в автомобиле вместе с ней находились семь детей: четверо ее собственных и трое их друзей.

