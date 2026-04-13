Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП на Великдень: хто був за кермом
- Тарас Цимбалюк розповів подробиці ДТП на Великдень.
- Актор пояснив, чому за кермом автівки був не він.
- Цимбалюк повідомив, у якому стані учасники ДТП.
Актор Тарас Цимбалюк повідомив, що потрапив у ДТП після святкування Великодня.
Про інцидент він розповів у своїх соцмережах, уточнивши, що ніхто не постраждав.
За словами актора, аварія сталася у день свята. Разом зі своїм другом, коміком та продюсером Романом Крохіним, Тарас приїхав до рідних у Корсунь. Після виїзду від батьків за кермо вже не сідав, уточнив Цимбалюк.
— Звісно, як і багато українців, у Великдень ми проводили компанією цей день: я випив і став пасажиром, коли виїхав від батьків, за кермо моєї машини сів мій Роман, котрий, ясна річ, не вживав… Я був поруч, — написав актор.
Він пояснив, що ДТП сталося після невдалого маневру.
— Трапилось незаплановане: Ромчик наїхав на бордюр клумби і машину повело. Дякувати, ніхто не постраждав — і це найголовніше, — прокоментував Тарас.
Цимбалюк додав, що у поліції є відповідна постанова, із підтвердженою інформацією. Також актор опублікував скриншот з відео на підтвердження того, що на зворотному шляху за кермом був його друг, а не він напідпитку.
— Так, дійсно, до Корсуня — я за кермом, після — Рома, — наголосив Тарас Цимбалюк.
