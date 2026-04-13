Актор Тарас Цимбалюк повідомив, що потрапив у ДТП після святкування Великодня.

Про інцидент він розповів у своїх соцмережах, уточнивши, що ніхто не постраждав.

Цимбалюк про ДТП після Великодня

За словами актора, аварія сталася у день свята. Разом зі своїм другом, коміком та продюсером Романом Крохіним, Тарас приїхав до рідних у Корсунь. Після виїзду від батьків за кермо вже не сідав, уточнив Цимбалюк.

— Звісно, як і багато українців, у Великдень ми проводили компанією цей день: я випив і став пасажиром, коли виїхав від батьків, за кермо моєї машини сів мій Роман, котрий, ясна річ, не вживав… Я був поруч, — написав актор.

Він пояснив, що ДТП сталося після невдалого маневру.

— Трапилось незаплановане: Ромчик наїхав на бордюр клумби і машину повело. Дякувати, ніхто не постраждав — і це найголовніше, — прокоментував Тарас.

Цимбалюк додав, що у поліції є відповідна постанова, із підтвердженою інформацією. Також актор опублікував скриншот з відео на підтвердження того, що на зворотному шляху за кермом був його друг, а не він напідпитку.

— Так, дійсно, до Корсуня — я за кермом, після — Рома, — наголосив Тарас Цимбалюк.

У ДТП на католицький Великдень потрапила зірка серіалу Беверлі-Гіллз, 90210 Торі Спеллінг. У момент зіткнення в автомобілі разом із нею перебували семеро дітей: четверо її власних і троє — їхніх друзів.

