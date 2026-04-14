Оскароносна акторка Ніколь Кідман вирішила опанувати незвичну, але надзвичайно важливу професію.

Зірка Голлівуду оголосила, що проходить навчання, аби стати доулою смерті — супроводжуючою у процесі вмирання.

Про це вона розповіла під час виступу в Університеті Сан-Франциско в межах серії лекцій Silk Speaker Series.

Що надихнуло Ніколь Кідман

Кідман зізналася, що задум виник після смерті її матері. Жінка пішла з життя у 2024-му, їй було 84 роки. Попри те, що сім’я намагалася бути поруч, акторка відчула, що близьким не завжди під силу надати необхідну підтримку самотужки.

— Коли моя мама відходила, вона була самотньою. Сім’я могла дати лише певний обсяг допомоги. У нас із сестрою багато дітей, кар’єра, робота… Ми хотіли піклуватися про неї, адже батька вже не було поруч. Саме тоді я подумала: “Як би я хотіла, щоб у світі були люди, які можуть просто сидіти поруч неупереджено, дарувати розраду та турботу”, — поділилася Кідман.

Акторка розуміє, що її нове захоплення може здатися декому “дивним”, проте для неї це логічне розширення життєвого досвіду та можливість допомогти іншим.

Хто такі доули смерті

На відміну від лікарів чи медсестер, доула смерті — це немедичний компаньйон. Її головне завдання — супроводжувати людину та її родину в період невиліковної хвороби або під час завершення життя.

Згідно з міжнародними стандартами, такі фахівці надають емоційну та психологічну підтримку — допомагають прийняти неминуче та впоратися зі страхами, духовний супровід незалежно від віросповідання людини, а також практичну допомогу — зокрема в організації простору навколо хворого та підтримці рідних.

Тренд у Голлівуді: хто ще обрав цей шлях

Ніколь Кідман — не єдина представниця кіноіндустрії, яка зацікавилася цією темою.

Режисерка Хлоя Чжао також пройшла відповідне навчання. Вона пояснювала це бажанням побороти власний страх перед смертю, який заважав їй жити на повну.

Попри нове навчання, Кідман не полишає акторську кар’єру. Найближчим часом глядачі побачать її у кри мінально-драматичному серіалі Скарпетта, Scarpetta, комедійному мінісеріалі У Марго проблеми з грошима, а також у сиквелі фанатастичного фільму Практична магія 2.

Джерело : Variety

