От 100 кг до утреннего падела по воскресеньям: Андрей Ковальский о своей трансформации
Журналист и ведущий. Спорт на ICTV Андрей Ковальский в последнее время кардинально изменился – существенно похудел и полностью пересмотрел свой образ жизни.
Главным толчком к трансформации стал страх за здоровье: когда физическое состояние начало мешать быту, Андрей понял, что дальше так быть не может.
Одним из инструментов, который помог ему вернуть форму, стал падел – ракетковый вид спорта. Теперь каждое воскресенье в семь утра Ковальский уже на корте.
В эксклюзивном интервью Фактам ICTV ведущий признался, как удалось отказаться от вредной еды и погрузиться в тренировку. Заодно рассказал, как он прошел путь от курьера до одного из самых опытных ведущих спортивных новостей.
Андрей Ковальский о спортивной журналистике
– Андрей, вы уже более 25 лет в спортивной журналистике. Был ли в вашей жизни момент, когда все могло пойти совершенно другим путем?
– Я не сразу попал в эту сферу. Моя учеба в киевском Институте журналистики пришлась на 90-е годы прошлого века. Это был один из самых тяжелых периодов для Украины, по крайней мере, тогда нам так казалось.
Было страшное безденежье, и родители даже занимали деньги у соседей, чтобы я мог жить в Киеве. Мне давали 50 грн в месяц, и я буквально выживал. Потому уже со второго курса пошел работать.
Сначала курьером – разносил корреспонденцию. Было время, когда даже объявление расклеивал. Затем пошел работать в телевизионно-информационное агентство Вікна, которое возглавлял Николай Канишевский. Тогда я писал на социально-бытовые темы, а затем – в 1999 году – случайно встретил на Крещатике своего коллегу – журналиста по старшему курсу.
Он рассказал, что работает на канале Киев, где запускает спортивную редакцию, поэтому пригласил и меня.Да я пошел снимать свой первый спортивный сюжет.
Это был матч киевского Динамо в чемпионате Украины. Помню, наша редакция была очень близко к стадиону – на Европейской площади, по адресу Крещатик, 5в. И пока я пешком шел туда и обратно, все это время в голове рисовал будущий материал.
Я пришел, его написал, и он показался мне таким классным. Однако мой друг Алексей Бельский тогда сказал, что все это ерунда. В итоге я 14 или 15 раз переписывал этот сюжет, но именно благодаря Алексею все же увлекся этим делом.
Тогда я думал, что немного поработаю в спортивной журналистике, а получилось так, что я здесь уже 27-й год.
Андрей Ковальский о спорте и переменах в себе
– Когда пришел момент, что захотелось добавить спорт в собственную жизнь?
– В 10-м классе, когда мои сверстники начали массово курить за школой. У нас с другом возник внутренний протест – мы тоже ходили за школу, но на турники.
Целыми перерывами крутили там подъемы с переворотом, делали силовые выходы. У меня постоянно были руки содраны в кровь и мне это даже нравилось. Наверное, тогда спорт впервые по-настоящему пришел в мою жизнь, но я профессионально никогда не занимался.
Я хорошо осознаю, какой это бешеный и адский труд. Поэтому я предпочитаю наблюдать за профессиональными атлетами, а сам тренируюсь сейчас исключительно для поддержания формы.
– Мы заметили ваши изменения в весе. Поделитесь своими секретами удачи: что помогло вам получить такой результат?
– Единственный секрет – это придерживаться всех необходимых формальностей. Организм – очень простая и очень сложная штука: он любит системность. Я подробно делюсь этой информацией на своей Instagram-странице.
Все начинается с желания. Мое пришло неожиданно, хотя я давно к этому стремился, но постоянно откладывал на потом. Одним из звоночков стал очередной чек-ап, который я прошел прошлым летом. Я прохожу их каждый год, так что мне было с чем сравнивать. Тенденция была не в мою пользу.
За несколько месяцев до этого я встретился с товарищем во время ВЛК. Оказалось, у него обнаружили сахарный диабет. И когда он описал свои симптомы, я буквально узнавал их у себя.
Последней каплей стал случай в конце августа. Однажды я наклонился завязать шнурки и чуть не задохнулся. Живот был уже таким, что мешал даже это сделать. Тогда я сказал себе: “Стоп, так дальше быть не может”.
Мы вместе с женой решили, что нужно что-то менять. В первую очередь наладили питание: убрали весь джанк-фуд, отказались от алкоголя и стали есть гораздо меньше.
Из-за ограничений в порциях я очень хотел есть. Поэтому пользовался лайфхаком: я постоянно возил с собой протеиновый коктейль и когда хотелось есть – пил его. Может, это не идеально, но меня это спасло.
Также для меня подобрали специальный Energy Box – это витамины, которые помогают не терять силы. Знаете, когда начинаешь меньше есть, часто чувствуешь вялость, словно “сдуваешься”. Эти витамины добавили мне энергию и поддержали организм.
Позже я добавил в жизнь регулярный спорт. Опять же, не на истощение, а просто, чтобы мышцы были в тонусе. Но ключевым моментом стал падел. Мы с друзьями регулярно, раз в неделю, арендуем корты и играем. У нас уже большое коммьюнити – около 90 человек.
Недавно я как “настоящий профессионал” даже травмировал локоть, но уже прошел реабилитацию и возвращаюсь на корт, потому что мне нравится эта игра. Уже есть и собственная ракетка, и специальная обувь, и даже специальные носки.
– Что побудило вас прийти к мысли, что пора менять свой образ – возможно, желание лучше выглядеть в кадре, улучшить самочувствие или что-нибудь другое?
– К тем причинам, которые я уже назвал, добавлю и желание выглядеть лучше. Я видел изменения на экране и себе в телевизоре не нравился. Я знаю, каким был.
Хотя никогда не был суператлетом, но когда мой вес пересек отметку в 100 кг, я просто перестал смотреть на весы.
В первую очередь меня начало беспокоить здоровье, ведь всем хочется жить как можно дольше. Изменения в облике оказались очень приятным бонусом.
– Кроме физических изменений, которые изменились в вашей психологии и отношении к себе с приходом спорта и здорового образа жизни?
– Кроме физических изменений, у меня изменилось собственное восприятие. Не буду врать, что мне приятнее смотреть на себя в зеркало. Да и когда люди отмечают изменения в моем облике – это тоже приятно.
Конечно, реагируют по-разному. Я отношусь к этому с пониманием, потому что не всем хватает сил воли что-то изменить в себе, поэтому они и ищут легкие объяснения, почему это получилось у кого-то другого. Я их не осуждаю – понимаю, но не поддерживаю.
Мне стало гораздо легче просыпаться, легче быть активным в течение дня. Теперь надолго хватает запаса энергии, хотя график достаточно напряженный. И, знаете, я начал получать большее удовольствие от жизни и от еды. Теперь я осознанно выбираю то, что им. Когда в обеденный перерыв ем салат, он мне реально подходит – это не просто для того, чтобы набить желудок, чтобы тот не гудел.
Я стал больше готовить дома: мясо, буженину и колбасы. Да, на это уходит больше времени, но я понимаю, что это гораздо полезнее.
Единственное, от чего не могу отказаться – это кофе. Пью его много и чувствую, что с этим надо завязывать. Но, по крайней мере, я перешел на кофе без молока, просто эспрессо. Организму так намного легче, потому что после латте или капучино я испытывал сильный дискомфорт. А теперь все стало ярче, даже сексуальная жизнь.
– Есть такой стереотип, что ЗОЖ – это дорого. Развейте или подтвердите миф: что действительно дороже – здоровая еда и спорт или привычная хаотическая жизнь?
– Да, на первый взгляд это кажется дорогим, потому что одномоментно ты покупаешь более дорогие продукты. Но на деле получается дешевле, ведь ты полностью отказываешься от готовой продукции и фаст-фудов. Возможно, сами продукты или салаты стоят больше, но покупаешь их меньше.
В итоге по кошельку это получается примерно то же, что и раньше. Конечно, если каждый день питаться в дорогих ресторанах это будет ощутимо. Но если большую часть еды употреблять дома, как это делаю я, то в финансовом плане фактически ничего не изменилось.
Андрей Ковальский о паделе
– Вы сказали, что активно практикуете падел. Какую роль он сыграл в вашей физической форме – можно ли его считать эффективным способом похудания?
– Падел – это уже обязательная составляющая моей жизни. Я езжу играть каждое воскресенье, просыпаюсь в 6 утра.
Жена меня не совсем понимает, ведь воскресенье – часто единственный день, когда можно поспать и не просыпаться так рано. Но мне это нравиться. Я бегаю в удовольствие, и хотя потом чувствую себя истощенным, одновременно получаю заряд энергии на весь день.
Падел в моем случае – это скорее приятный кардиобонус к основным тренировкам. Как часть комплекса для похудения это супер, но как единственный инструмент он не сработает.
– Когда и как вы познакомились с паделом? Что вас в нем заинтересовало?
– С паделом я познакомился уже довольно давно. Это произошло во время презентации этого вида спорта Украинской федерацией падела несколько лет назад.
Они устроили показательные соревнования для журналистов, где каждый мог попробовать себя в игре. Тогда он мне показался чуть-чуть странным и довольно непростым, но в голове все же засел. Приблизительно год назад падел снова появился в моей жизни. Последние семь месяцев он присутствует в нем регулярно.
Так надолго меня не задерживал ни один вид спорта. Хотя была травма локтя, от которой я уже восстановился и вернулся на корт, я уверен, что падел уже не выпадет из моей жизни.
– Сейчас в Украине растет спрос на падел: открываются новые корты, все больше людей хотят заниматься этим видом спорта. Что вас в нем держит – азарт, процесс или люди?
– Падел сейчас действительно очень популярен. Когда пытаешься забронировать корт сегодня на сегодня или сегодня на завтра, обычно или остается неудобное время, или свободных мест просто нет. И это, несмотря на то, что новые локации открываются регулярно – когда мы приезжаем играть, вокруг все занято.
Для нашего большого коммьюнити единственный способ спокойно поиграть – арендовать весь клуб. Если там шесть кортов, мы обычно берем все шесть на несколько часов и играем своей компанией. Поэтому падел для меня – это прежде всего люди. Это возможность увидеть друзей, с которыми, честно говоря, видимся только раз в неделю на корте.
Конечно, это и азарт, и кайф с самого процесса. Классно начать воскресное утро активной тренировкой, чтобы потом весь день быть на заряде. После такой игры можно позволить себе съесть что-то “лишнее”, потому что хорошо побегал.
– Падел называют спортом для нетворкинга. Вы видите в нем больше спортивную или lifestyle-составляющую?
– Я не ищу в падении новых знакомств, а скорее классного партнерства по игре. У нас в компании люди разного уровня подготовки. Можно поиграть с кем-то слабее, чтобы помочь человеку подтянуться, или с кем-то сильнее, чтобы самому вырасти.
Мой уровень пока – немного выше начинающего. Поэтому для меня это, прежде всего, способ классно провести время и пообщаться с друзьями, которых я знал еще до падела.
Как нетворкинг – вряд ли, хотя я не исключаю такой возможности для других. Это действительно определенное сообщество, это круто и модно, поэтому люди пытаются стать частью этого движения.
– Пока падел не так часто упоминается в украинских медиа. Что, по вашему мнению, должно произойти, чтобы об этом спорте говорили так же часто, как о футболе или боксе? Чего ему сейчас не хватает?
– Я считаю, что паделу медиа не нужно. Падел настолько органично и прекрасно попадает в свою целевую аудиторию, что очень быстро развивается и прогрессирует даже без освещения в новостях.
У нас уже проводятся чемпионаты Украины и регулярные турниры. Однако даже если они будут проходить с большим пафосом или размахом – я не думаю, что это придаст популярности самому виду спорта. В свое время так было с теннисом и сквошем. Они имеют свою аудиторию, свое ядро и развиваются органическим путем.
Поэтому я не вижу в этом никакой проблемы и не вижу смысла стремиться в медиа наравне с большими спортивными дисциплинами. У падела все отлично и без этого.