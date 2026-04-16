От 100 кг до утреннего падела по воскресеньям: Андрей Ковальский о своей трансформации

Также для меня подобрали специальный Energy Box – это витамины, которые помогают не терять силы. Знаете, когда начинаешь меньше есть, часто чувствуешь вялость, словно “сдуваешься”. Эти витамины добавили мне энергию и поддержали организм.

Позже я добавил в жизнь регулярный спорт. Опять же, не на истощение, а просто, чтобы мышцы были в тонусе. Но ключевым моментом стал падел. Мы с друзьями регулярно, раз в неделю, арендуем корты и играем. У нас уже большое коммьюнити – около 90 человек.

Недавно я как “настоящий профессионал” даже травмировал локоть, но уже прошел реабилитацию и возвращаюсь на корт, потому что мне нравится эта игра. Уже есть и собственная ракетка, и специальная обувь, и даже специальные носки.

– Что побудило вас прийти к мысли, что пора менять свой образ – возможно, желание лучше выглядеть в кадре, улучшить самочувствие или что-нибудь другое?

– К тем причинам, которые я уже назвал, добавлю и желание выглядеть лучше. Я видел изменения на экране и себе в телевизоре не нравился. Я знаю, каким был.

Хотя никогда не был суператлетом, но когда мой вес пересек отметку в 100 кг, я просто перестал смотреть на весы.

В первую очередь меня начало беспокоить здоровье, ведь всем хочется жить как можно дольше. Изменения в облике оказались очень приятным бонусом.

– Кроме физических изменений, которые изменились в вашей психологии и отношении к себе с приходом спорта и здорового образа жизни?

– Кроме физических изменений, у меня изменилось собственное восприятие. Не буду врать, что мне приятнее смотреть на себя в зеркало. Да и когда люди отмечают изменения в моем облике – это тоже приятно.

Конечно, реагируют по-разному. Я отношусь к этому с пониманием, потому что не всем хватает сил воли что-то изменить в себе, поэтому они и ищут легкие объяснения, почему это получилось у кого-то другого. Я их не осуждаю – понимаю, но не поддерживаю.

Мне стало гораздо легче просыпаться, легче быть активным в течение дня. Теперь надолго хватает запаса энергии, хотя график достаточно напряженный. И, знаете, я начал получать большее удовольствие от жизни и от еды. Теперь я осознанно выбираю то, что им. Когда в обеденный перерыв ем салат, он мне реально подходит – это не просто для того, чтобы набить желудок, чтобы тот не гудел.

Я стал больше готовить дома: мясо, буженину и колбасы. Да, на это уходит больше времени, но я понимаю, что это гораздо полезнее.

Единственное, от чего не могу отказаться – это кофе. Пью его много и чувствую, что с этим надо завязывать. Но, по крайней мере, я перешел на кофе без молока, просто эспрессо. Организму так намного легче, потому что после латте или капучино я испытывал сильный дискомфорт. А теперь все стало ярче, даже сексуальная жизнь.

– Есть такой стереотип, что ЗОЖ – это дорого. Развейте или подтвердите миф: что действительно дороже – здоровая еда и спорт или привычная хаотическая жизнь?

– Да, на первый взгляд это кажется дорогим, потому что одномоментно ты покупаешь более дорогие продукты. Но на деле получается дешевле, ведь ты полностью отказываешься от готовой продукции и фаст-фудов. Возможно, сами продукты или салаты стоят больше, но покупаешь их меньше.

В итоге по кошельку это получается примерно то же, что и раньше. Конечно, если каждый день питаться в дорогих ресторанах это будет ощутимо. Но если большую часть еды употреблять дома, как это делаю я, то в финансовом плане фактически ничего не изменилось.

Андрей Ковальский о паделе

– Вы сказали, что активно практикуете падел. Какую роль он сыграл в вашей физической форме – можно ли его считать эффективным способом похудания?

– Падел – это уже обязательная составляющая моей жизни. Я езжу играть каждое воскресенье, просыпаюсь в 6 утра.

Жена меня не совсем понимает, ведь воскресенье – часто единственный день, когда можно поспать и не просыпаться так рано. Но мне это нравиться. Я бегаю в удовольствие, и хотя потом чувствую себя истощенным, одновременно получаю заряд энергии на весь день.

Падел в моем случае – это скорее приятный кардиобонус к основным тренировкам. Как часть комплекса для похудения это супер, но как единственный инструмент он не сработает.