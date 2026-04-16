Від 100 кг до ранкового паделу по неділях: Андрій Ковальський про свою трансформацію

Також для мене підібрали спеціальний Energy Box – це вітаміни, які допомогли не втрачати сили. Знаєте, коли починаєш менше їсти, часто відчуваєш млявість, ніби “здуваєшся”. Ці вітаміни додали мені енергії та підтримали організм.

Згодом я додав у життя регулярний спорт. Знову ж таки, не на виснаження, а просто щоб м’язи були в тонусі. Але ключовим моментом став падел. Ми з друзями регулярно, раз на тиждень, орендуємо корти й граємо. У нас уже велике ком’юніті – близько 90 людей.

Нещодавно я, як “справжній професіонал”, навіть травмував лікоть, але вже пройшов реабілітацію і повертаюся на корт, бо мені подобається ця гра. Вже маю і власну ракетку, і спеціальне взуття, і навіть спеціальні шкарпетки.

– Що спонукало вас прийти до думки, що час змінювати свій образ – можливо, бажання краще виглядати в кадрі, покращити самопочуття чи щось інше?

– До тих причин, що я вже назвав, додам і бажання мати кращий вигляд. Я бачив зміни на екрані й собі в телевізорі не подобався. Бо я знаю, яким був.

Хоча ніколи не був суператлетом, але коли моя вага перетнула позначку в 100 кг, я просто припинив дивитися на ваги.

Насамперед мене почало турбувати здоров’я, адже всім хочеться жити якомога довше. Зміни в зовнішності виявилися дуже приємним бонусом.

– Окрім фізичних змін, що змінилося у вашій психології та ставленні до себе з приходом спорту та здорового способу життя?

– Окрім фізичних змін, у мене змінилося власне сприйняття. Не буду брехати, що мені приємніше дивитися на себе в дзеркало. Та й коли люди відзначають зміни в моїй зовнішності – це теж приємно.

Звісно, реагують по-різному. Я ставлюся до цього з розумінням, бо не всім вистачає сили волі щось змінити в собі, тому вони й шукають легкі пояснення, чому це вийшло в когось іншого. Я їх не засуджую – розумію, але не підтримую.

Мені стало набагато легше прокидатися, легше бути активним протягом дня. Тепер надовго вистачає запасу енергії, хоча графік доволі напружений. І, знаєте, я почав отримувати більше задоволення від життя та від їжі. Тепер я усвідомлено обираю те, що їм. Коли в обідню перерву їм салат, він мені реально смакує – це не просто для того, щоб набити шлунок, аби той не гудів.

Я почав більше готувати вдома: м’ясо, буженину та ковбаси. Так, на це йде більше часу, але я розумію, що це набагато корисніше.

Єдине, від чого не можу відмовитися, – це кава. П’ю її чимало і відчуваю, що з цим треба зав’язувати. Але принаймні я перейшов на каву без молока, просто еспресо. Організму так набагато легше, бо після лате чи капучино я відчував сильний дискомфорт. А тепер усе стало яскравішим, навіть сексуальне життя.

– Є такий стереотип, що ЗСЖ – це дорого. Розвійте або підтвердіть міф: що насправді дорожче – здорова їжа та спорт чи звичне хаотичне життя?

– Так, на перший погляд це здається дорогим, бо одномоментно ти купуєш дорожчі продукти. Але насправді виходить дешевше, адже ти повністю відмовляєшся від готової продукції та фастфудів. Можливо, самі продукти чи салати коштують більше, але купуєш їх менше.

У підсумку по гаманцю це виходить приблизно те саме, що й раніше. Звісно, якщо щодня харчуватися в дорогих ресторанах, це буде відчутно. Але якщо більшу частину їжі споживати вдома, як це роблю я, то у фінансовому плані фактично нічого не змінилося.

Андрій Ковальский про падел

– Ви сказали що активно практикуєте падел. Яку роль він відіграв у вашій фізичній формі – чи можна його вважати ефективним способом для схуднення?

– Падел – це вже обов`язков складова мого життя. Я їжджу грати щонеділі, прокидаюсь о 6-й ранку.

Дружина мене не зовсім розуміє, адже неділя – часто єдиний день, коли можна поспати й не прокидатись так рано. Але мені це подобається. Я бігаю в задоволення, і хоч потім почуваюся виснаженим, водночас отримую заряд енергії на весь день.

Падел у моєму випадку – це швидше приємний кардіобонус до основних тренувань. Як частина комплексу для схуднення – це супер, але як єдиний інструмент він не спрацює.