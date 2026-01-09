Мэтт Деймон кардинально похудел ради роли: что актер убрал из рациона
- Мэтт Деймон ради новой роли кардинально пересмотрел свое меню.
- Одно изменение в питании дало результат, которого актер не имел со школьных лет.
- Специалисты предупреждают: популярное решение из Голливуда подходит не каждому.
Голливудский актер Мэтт Деймон признался, что подготовка к новой роли помогла ему достичь физической формы, которой он не обладал с подросткового возраста.
В свои 55 лет актер весит столько же, сколько в старших классах школы. Об этом он рассказал в подкасте New Heights.
Как похудел Мэтт Деймон
По словам Дэймона, трансформация была необходима для съемок в фильме Кристофера Нолана Одиссея. Режиссер хотел видеть его “худым, но сильным”.
Ключевым изменением для достижения нужного результата стало полное исключение глютена из рациона. Это решение актер принял после консультаций с врачом.
Помимо диеты, звезда Догмы прошел через интенсивные тренировки. Он сравнил свой режим с подготовкой профессиональных игроков в американский футбол, когда спорт становится частью ежедневной рутины.
Ранее вес актера колебался в пределах 84–91 кг, но во время съемок он весил около 76 кг.
– Я не был таким легким со времен школы. Было много тренировок и очень строгая диета, – отметил Дэймон.
Результат настолько понравился актеру, что он решил и в дальнейшем придерживаться безглютенового питания.
Перемены ради ролей
Мэтт Деймон не впервые серьезно меняет физическую форму ради кино. Ранее он рассказывал, что подготовка к возвращению во франшизу о Джейсоне Борне была для него чрезвычайно изнурительной.
– Во время первого фильма о Борне мне было 29, и уже тогда это казалось сложной работой. А в 45 это было просто жестко, – признавался актер, вспоминая сцену рукопашного боя, которую снимали в день его 45-летия.
Отметим, что безглютеновая диета предполагает исключение белка, содержащегося в пшенице, ячмене и ржи.
Такая система питания может быть полезна для людей с определенными медицинскими показателями. Однако диетологи отмечают: для большинства людей глютен не является вредным, а сам по себе отказ от него не всегда гарантирует похудение.
К слову, многие голливудские звезды идут на кардинальные изменения ради ролей. В частности, Сидни Суини сначала набрала около 14 кг для съемок в байопике Королева ринга, а затем за семь недель сбросила вес для работы над проектом Служанка и третьим сезоном сериала Эйфория.