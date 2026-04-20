Голливудский актер Алек Болдуин готовится к новому судебному процессу. Несмотря на то, что уголовные обвинения против него были сняты, судья в Лос-Анджелесе разрешил дать ход гражданскому иску.

Его подал осветитель фильма Ржавчина (Rust) Сергей Светной, ставший свидетелем трагической гибели оператора украинского происхождения Галины Хатчинс в 2021 году.

Новый иск против Болдуина

Сергей Светной, работавший техником по освещению на съемочной площадке, утверждает, что пуля пролетела совсем рядом с ним.

В своем иске он обвиняет Болдуина и продюсеров фильма в халатности и нарушении протоколов безопасности при обращении с оружием.

Судья Высшего суда Лос-Анджелеса Морис Лейтер изучил материалы и разрешил рассмотрение двух пунктов — халатности и умышленного причинения эмоционального стресса. В то же время Лейтер отклонил обвинения в нападении.

Если стороны не смогут договориться о мирном урегулировании конфликта, судебные заседания предварительно назначены на 12 октября.

Что произошло на съемках Ржавчины

В ходе репетиции в Нью-Мексико реквизитный пистолет в руках Болдуина выстрелил боевым патроном. Это привело к смерти Галины Хатчинс и ранению режиссера Джоэла Соузы. Сам актер неоднократно возражал, что нажимал на крючок.

Уголовное дело против Алека Болдуина было закрыто летом 2024 года. Судья в Нью-Мексико принял такое решение из-за того, что следствие не передало защите часть доказательств — в частности, партию патронов, которые могли быть связаны с инцидентом.

Судья расценил это как серьезное нарушение и закрыл дело без права на его возобновление в будущем.

Кто уже понес ответственность

Хотя Болдуин избег тюрьмы, другие участники съемочной группы получили реальные сроки. Так, оружейница фильма Анна Гутьеррес-Рид была признана виновной в непреднамеренном убийстве.

В 2024 году ее приговорили к 18 месяцам заключения, но досрочно освободили в конце прошлой весны.

Ранее актер и продюсеры фильма урегулировали иск с семьей погибшей оператора Галины Хатчинс.

Источник : BBC

