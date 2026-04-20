Алеку Болдуину грозит новый суд из-за стрельбы на съемках Ржавчины
Голливудский актер Алек Болдуин готовится к новому судебному процессу. Несмотря на то, что уголовные обвинения против него были сняты, судья в Лос-Анджелесе разрешил дать ход гражданскому иску.
Его подал осветитель фильма Ржавчина (Rust) Сергей Светной, ставший свидетелем трагической гибели оператора украинского происхождения Галины Хатчинс в 2021 году.
Новый иск против Болдуина
Сергей Светной, работавший техником по освещению на съемочной площадке, утверждает, что пуля пролетела совсем рядом с ним.
В своем иске он обвиняет Болдуина и продюсеров фильма в халатности и нарушении протоколов безопасности при обращении с оружием.
Судья Высшего суда Лос-Анджелеса Морис Лейтер изучил материалы и разрешил рассмотрение двух пунктов — халатности и умышленного причинения эмоционального стресса. В то же время Лейтер отклонил обвинения в нападении.
Если стороны не смогут договориться о мирном урегулировании конфликта, судебные заседания предварительно назначены на 12 октября.
Что произошло на съемках Ржавчины
В ходе репетиции в Нью-Мексико реквизитный пистолет в руках Болдуина выстрелил боевым патроном. Это привело к смерти Галины Хатчинс и ранению режиссера Джоэла Соузы. Сам актер неоднократно возражал, что нажимал на крючок.
Уголовное дело против Алека Болдуина было закрыто летом 2024 года. Судья в Нью-Мексико принял такое решение из-за того, что следствие не передало защите часть доказательств — в частности, партию патронов, которые могли быть связаны с инцидентом.
Судья расценил это как серьезное нарушение и закрыл дело без права на его возобновление в будущем.
Кто уже понес ответственность
Хотя Болдуин избег тюрьмы, другие участники съемочной группы получили реальные сроки. Так, оружейница фильма Анна Гутьеррес-Рид была признана виновной в непреднамеренном убийстве.
В 2024 году ее приговорили к 18 месяцам заключения, но досрочно освободили в конце прошлой весны.
Ранее актер и продюсеры фильма урегулировали иск с семьей погибшей оператора Галины Хатчинс.