Голлівудський актор Алек Болдвін готується до нового судового процесу. Попри те, що кримінальні звинувачення проти нього були зняті, суддя в Лос-Анджелесі дозволив дати хід цивільному позову.

Його подав освітлювач стрічки Іржа (Rust) Сергій Свєтной, який став свідком трагічної загибелі операторки українського походження Галини Гатчінс у 2021 році.

Новий позов проти Болдвіна

Сергій Свєтной, який працював техніком з освітлення на знімальному майданчику, стверджує, що куля пролетіла зовсім поруч із ним.

У своєму позові він звинувачує Болдвіна та продюсерів фільму в недбалості та порушенні протоколів безпеки при поводженні зі зброєю.

Суддя Вищого суду Лос-Анджелеса Моріс Лейтер вивчив матеріали та дозволив розгляд двох пунктів — недбалості та навмисного заподіяння емоційного стресу. Водночас Лейтер відхилив звинувачення в нападі.

Якщо сторони не зможуть домовитися про мирне врегулювання конфлікту, то судові засідання попередньо призначені на 12 жовтня.

Що сталося на зйомках Іржі

Під час репетиції в Нью-Мексико реквізитний пістолет у руках Болдвіна вистрілив бойовим патроном. Це призвело до смерті Галини Гатчінс та поранення режисера Джоела Соузи. Сам актор неодноразово заперечував, що натискав на гачок.

Кримінальну справу проти Алека Болдвіна закрили влітку 2024 року. Суддя в Нью-Мексико ухвалив таке рішення через те, що слідство не передало захисту частину доказів — зокрема партію набоїв, які могли бути пов’язані з інцидентом.

Суддя розцінив це як серйозне порушення і закрив справу без права на її відновлення в майбутньому.

Хто вже поніс відповідальність

Хоча Болдвін уникнув в’язниці, інші учасники знімальної групи отримали реальні терміни. Так, зброярка фільму Ганна Гутьєррес-Рід була визнана винною в ненавмисному вбивстві.

У 2024 році її засудили до 18 місяців ув’язнення, але достроково звільнили наприкінці минулої весни.

Раніше актор та продюсери фільму врегулювали позов із родиною загиблої операторки Галини Гатчінс.

Джерело : BBC

