Певица Наталья Могилевская, воспитывающая двух приемных дочерей Мишель и Софию, поделилась новыми подробностями своей семейной жизни.

Артистка рассказала, как складываются ее отношения со взрослыми детьми мужа Валентина от предыдущего брака и какие планы семья строит на будущее.

Наталья Могилевская о детях своего мужа

По словам Натальи, у ее избранника есть дочери, которыми она искренне восхищается. Певица не просто нашла с ними общий язык, а считает их настоящим примером для своих девочек. В частности, из-за высоких результатов в обучении.

– Я не только люблю его детей. Я считаю, что они пример для моих, потому что они были лучшими ученицами школы. Одна окончила школу на Уолл-стрит, сейчас университет в Лос-Анджелесе, и она работает в Sony Music – просто невероятная девушка, – поделилась звезда.

Также у любимого Натальи уже есть внук, которого Могилевская нежно называет Яшкой. Мальчик одного возраста с младшей дочкой певицы Софией. Артистка рассказала, что в этом году дети одновременно пойдут в первый класс.

– И я еще очень надеюсь, что они станут парой на бальных танцах. Потому что она уже занимается, и я очень хочу, чтобы они вместе танцевали, – призналась Наталья.

Ранее Могилевская уже упоминала своих родственников со стороны Валентина. Ведь в декабре планировала выехать за границу, чтобы встретиться со старшей дочерью мужа и его внуком, которых он на тот момент не видел три года из-за войны.

Напомним, что Наталья Могилевская до сих пор официально не замужем за своим любимым. Пара решила отложить свадьбу, пока Украина находится в состоянии войны.

Источник : Люкс ФМ

