Співачка Наталія Могилевська, яка виховує двох названих доньок Мішель та Софію, поділилася новими подробицями свого сімейного життя.

Артистка розповіла, як складаються її стосунки з дорослими дітьми чоловіка Валентина від попереднього шлюбу та які плани родина будує на майбутнє.

Наталія Могилевська про дітей свого чоловіка

За словами Наталії, у її обранця є доньки, якими вона щиро захоплюється. Співачка не просто знайшла з ними спільну мову, а вважає їх справжнім прикладом для своїх дівчат. Зокрема через високі результати у навчанні.

Зараз дивляться

— Я не тільки люблю його дітей. Я вважаю, що вони приклад для моїх, бо вони були найкращими ученицями школи. Одна закінчила школу на Волл-стріт, зараз університет у Лос-Анджелесі, і вона працює в Sony Music — просто неймовірна дівчина, — поділилася зірка.

Також в коханого Наталії вже є онук, якого Могилевська ніжно називає Яшка. Хлопчик одного віку з молодшою донькою співачки Софією. Артистка розповіла, що цього року діти одночасно підуть до першого класу.

— І я ще дуже сподіваюся, що вони стануть парою на бальних танцях. Бо вона вже займається, і я дуже хочу, щоб вони разом танцювали, — зізналася Наталія.

Раніше Могилевська вже згадувала про своїх родичів з боку Валентина. Адже в грудні планувала виїхати за кордон, щоб зустрітися зі старшою донькою чоловіка та його онуком, яких він на той момент не бачив три роки через війну.

Нагадаємо, що Наталія Могилевська досі офіційно не одружена зі своїм коханим. Пара вирішила відкласти весілля поки Україна перебуває у стані війни.

Джерело : Люкс ФМ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.