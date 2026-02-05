Украинская певица Наталья Могилевская объяснила причину, по которой до сих пор держит лица своих дочерей в секрете.

Как оказалось, артистка делает это не из-за суеверий или желания подогреть интерес поклонников.

Почему Могилевская скрывает лица дочерей

Несмотря на то, что ее соцсети полны постов, связанных с Мишель и Соней, ни в одном из них невозможно увидеть лица девушек.

Поэтому подписчики решили напрямую спросить об этом певицу. Ответ на вопрос, который ей задают в личных сообщениях, Наталья дала на своей странице в Instagram.

– Просто представьте себе ситуацию – подходят дети к моей Соне и говорят: “А мама тебе не родная”, – привела пример Могилевская.

К слову, о самом факте материнства певица также молчала два года, чтобы оградить девочек от чрезмерного внимания.

Наталья Могилевская отмечала, что детям нужно было время, чтобы просто почувствовать себя в безопасности, адаптироваться к новой семье и к жизни в столице.

Реакция сети

В комментариях с пониманием отнеслись к такому решению певицы и поделились историями из собственной жизни.

Мама – не просто родная, а самая родная. Я уверена, что ваши дети никогда в жизни вам такого не скажут. Мой сын рожден сердцем, самый родной.

У ваших девочек самая прекрасная и самая родная мама.

Какая вы глубокая и мудрая. Восхищаюсь вами!

Ваш поступок очень мощный и о большом сердце. А «мама тебе не родная» дети услышать могут позже и это также будет больно. Уверена, там, где находятся дети, уже знают, что вы – их мама. Хоть и не родная по крови, но вы стали самой родной эмоционально, и это многого стоит.

Моя сестричка, когда брала девочек из детского дома, им было три и четыре года, и она сразу им объяснила, что есть мама родная по крови, а она – мама родная по сердцу. К сожалению, сестричка умерла и теперь девочки со мной.

Ранее Наталья Могилевская делилась главными правилами в воспитании приемных дочерей. Певица призналась, что чрезмерно не балует девочек, а вместо этого держит их в скромности.

