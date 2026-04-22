Певица Христина Соловий объяснила, почему после громкого расставания с писателем Сергеем Жаданом не делится подробностями своих отношений и скрывает личность возлюбленного.

Почему Христина Соловий не показывает любимого

Несмотря на то, что артистка не скрывает, что находится в отношениях, она сознательно отказывается представлять избранника публике.

Свою позицию Христина объясняет этическими соображениями и уважением к украинцам, которые из-за войны потеряли близких.

— Я счастлива, посмотрите на меня. Но больше ничего не скажу, потому что это будет несправедливо по отношению к тем людям, которые потеряли своего любимого человека. Или не могут с ним видеться. Это, знаете, как выкладывать посты о путешествиях. Поэтому, думаю, пока пусть это останется моим секретом. Но придет время, я очень, поверьте, хочу всем его показать, — цитирует слова певицы издание Blik.

Впрочем, некоторые детали ее романа уже попадали в сеть. В начале этого года Соловий была замечена в центре Львова с мужчиной.

Пара прогуливалась по площади Рынок, когда к ним подошел блогер Николас Карма. Тогда спутник Христины сразу отошел в сторону, а его лицо на видео размыли. Сама артистка на вопрос о человеке рядом ответила лишь: “Люблю его”.

После расставания с Жаданом Соловий рассказывала, что снова влюблена. Тогда же она сказала, что ее избранник на 11 лет старше.

Впрочем, пока неизвестно, тот ли это мужчина, с которым певицу видели во Львове.

