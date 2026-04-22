Повірте, хочу всім його показати: Христина Соловій пояснила, чому приховує коханого
- Христина Соловій стримано говорить про особисте.
- Артистка дала зрозуміти, що щаслива, але не поспішає відкривати подробиці.
- Причина — не лише особиста, а й у її позиції.
Співачка Христина Соловій пояснила, чому після гучного розставання з письменником Сергієм Жаданом не ділиться подробицями своїх стосунків і приховує особистість коханого.
Чому Христина Соловій не показує коханого
Попри те, що артистка не приховує, що перебуває у стосунках, вона свідомо відмовляється представляти обранця публіці.
Свою позицію Христина пояснює етичними міркуваннями та повагою до українців, які через війну втратили близьких.
— Я щаслива, подивіться на мене. Але більше нічого не скажу, тому що це буде несправедливо по відношенню до тих людей, які втратили свою кохану людину. Або не можуть з нею бачитись. Це, знаєте, як виставляти пости про подорожі. Тому, думаю, поки хай воно буде моє. Але прийде час, я дуже, повірте, хочу всім його показати, — цитує слова співачки видання Blik.
Втім, деякі деталі її роману вже потрапляли в мережу. На початку цього року Соловій помітили у центрі Львова з чоловіком.
Пара прогулювалася площею Ринок, коли до них підійшов блогер Ніколас Карма. Тоді супутник Христини одразу відійшов у сторону, а його обличчя на відео заблюрили. Сама артистка на запитання про людину поруч відповіла лише: “Люблю його”.
Після розставання з Жаданом Соловій розповідала, що знову закохана. Тоді ж вона сказала, що її обранець на 11 років старший.
Втім, наразі невідомо, чи це той самий чоловік, з яким співачку бачили у Львові.