Рэп-исполнительница Alyona Alyona оказалась заядлой коллекционеркой, которая собирает коллекцию этнических вещей для будущих поколений.

О том, что уже успела собрать, звезда рассказала во время съемок шоу єПитання на Новому.

Alyona Alyona об особой коллекции

Сначала рэп-исполнительница увлеклась коллекционированием кроссовок определенного бренда, которые даже заказывала из США раз в сезон.

Однако со временем знаменитость сосредоточилась на украинской этнике. Поэтому теперь у нее есть целая коллекция силянок – традиционных украшений из бисера, которые носят как чокер или ожерелье.

– Я очень люблю все эти красивые изделия из бисера. Нахожу сама схемы и заказываю у девочек, чтобы они мне сплели. Также у меня есть ожерелья. И есть традиционные элементы одежды: запаски, фартушки. Мне нравится, что все они разные по цветам, с разными рисунками, контрастностью, разные по материалу. Даже делю их на зимние и летние. И, кстати, как и с силянками, могу заказать себе специально, – поделилась артистка.

Вместе с тем Alyona Alyona сожалеет, что в ее шкафу нет семейных реликвий – традиционных элементов украинского костюма, которые передавались бы из поколения в поколение.

– К сожалению! Я сейчас думаю, как же так случилось, что нет абсолютно ничего этнического, что сохранилось бы в моей семье. По маминой линии бабушка – сирота. Соответственно, там бы ничего и не сохранилось. Но по папиной линии – у меня этнические кропивницчане, и я думаю, почему у нас не было никакого сундука. Немножко об этом грущу, но буду создавать свое и передавать дальше по поколениям, – решила артистка.

