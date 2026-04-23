Реп-виконавиця Alyona Alyona виявилася затятою колекціонеркою, яка формує скриню етнічних речей для майбутніх поколінь.

Про те, що вже встигла зібрати зірка розповіла під час зйомок шоу єПитання на Новому.

Alyona Alyona про особливу колекцію

Спочатку реперка захопилася колекціонуванням кросівок певного бренду, які навіть замовляла з США раз на сезон.

Проте, з часом знаменитість сконцентрувалася на українській етніці. Тож тепер має ціле зібрання силянок – традиційних прикрас із бісеру, що носять як чокер або намисто.

– Я дуже люблю всі ці красиві вироби з бісеру. Знаходжу сама схеми й замовляю в дівчат, щоб вони мені сплели. Також у мене є намиста. І є традиційні елементи одягу: запаски, фартушки. Мені подобається, що всі вони різні по кольорах, з різними малюнками, контрастністю, різні за матеріалом. Навіть поділяю їх на зимові та літні. І, до речі, як і з силянками, можу замовити собі спеціально, – поділилася артистка.

Разом із тим Alyona Alyona шкодує, що в її шафі немає родинних реліквій – традиційних елементів українського строю, які передавалися б з покоління в покоління .

– На жаль! Я зараз думаю, як же так трапилося, що немає абсолютно нічого етнічного, що збереглося б в моїй родині. По маминій лінії бабуся – сирота. Відповідно, там би нічого й не збереглося. Але по татовій лінії – в мене етнічні кропивничани, і я думаю, чому в нас не було ніякої скрині. Трошечки щодо цього сумую, але буду створювати своє та передавати далі по поколіннях, – вирішила артистка.

