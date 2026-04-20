Співачка Джамала зізналася, що сама підбирає одяг для зйомок, інтервʼю та виступів. Також зірка назвала річ, яка є однією з найцінніших в її гардеробі.

Про це артистка розповіла у перерві між зйомками шоу єПитання на Новому, свіжі випуски якого виходять щопʼятниці о 19:00.

Джамала про гардероб та найцінніші речі

За словами співачки, для неї найголовнішим критерієм одягу є комфорт. Особливо вона любить свої концертні образи, брючні костюми “на вихід” і простий повсякденний одяг.

– Особливо взимку, під мунбути (об’ємні зимові чоботи, натхненні взуттям астронавтів, – Ред.). А моя улюблена річ – це та, що на мені в конкретний момент. Для мене завжди важливий комфорт. Обожнюю широкі джинси-балони, чорні широкі брюки, головні убори від Багінського, – розповіла переможниця Євробачення 2016.

Втім, статус “улюблених” у Джамали можуть отримати не лише зручні речі. Її фаворитами у гардеробі стають подарунки від чоловіка Бекіра Сулейманова.

– Серед найцінніших речей – срібні туфлі Maison Margiela, які подарував чоловік. Вони універсальні й пасують майже до всього. Та й загалом я дуже люблю речі, які мені дарує коханий, – і на сцені, і в житті, – поділилася артистка.

