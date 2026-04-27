На пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро під час монтажу сцени для майбутнього виступу колумбійської зірки Шакіри сталася трагедія.

Один із технічних працівників отримав несумісні з життям травми внаслідок нещасного випадку.

Що відомо про інцидент

Трагедія трапилася в неділю, 26 квітня, під час підготовки до масштабного безкоштовного концерту під назвою Todo Mundo No Rio.

За повідомленням місцевої пожежної бригади, робітник отримав тяжкі травми нижніх кінцівок під час роботи з підйомним механізмом.

Очевидці розповідають, що все сталося раптово. За словами 51-річного Антоніо Маркоса Феррейра дос Сантоса, який відпочивав на пляжі, він побачив людей, які бігли в бік конструкцій.

Коли чоловік озирнувся, частина сцени вже лежала на землі, а під завалами опинилася людина. Колеги постраждалого намагалися самотужки витягнути його з-під обладнання ще до приїзду медиків.

Реакція організаторів та влади

На місце події оперативно прибули медики рятувальної служби третьої морської групи. Чоловіка терміново госпіталізували до муніципальної лікарні Мігеля Коуту, проте зусилля лікарів виявилися марними — від отриманих травм він помер.

— Ми надаємо всю необхідну підтримку та солідарність компанії-підряднику, її команді та родині загиблого в цей важкий час, — йдеться в офіційній заяві організаторів заходу.

Мер Ріо-де-Жанейро підтвердив у соціальних мережах, що саме Шакіра має стати хедлайнером цьогорічного шоу. Раніше аналогічні концерти на Копакабані збирали мільйони туристів з усього світу.

Причини інциденту наразі не уточнюються. Представники компанії Bonus Track, яка займається організацією події, поки не надали додаткових коментарів.

Попри інцидент, офіційної інформації про скасування або перенесення шоу наразі немає.

Джерело : People

