Американська попдіва Тейлор Свіфт подала три заявки до Бюро з патентів і товарних знаків США, щоб зареєструвати окремі звукові та візуальні елементи як торговельні марки.

Цей хід експерти пов’язують із бажанням захиститися від можливого зловживання штучним інтелектом.

Що саме хоче захистити Тейлор Свіфт

Компанія Свіфт TAS Rights Management подала документи на реєстрацію двох звукових маркерів. Це фрази: Hey, it’s Taylor Swift (Привіт, це Тейлор Свіфт) та Hey, it’s Taylor (Привіт, це Тейлор).

Окрім голосу, Тейлор вирішила захистити й свій візуальний образ. Третя заявка стосується конкретного зображення: співачка у багатоколірному переливчастому боді та сріблястих чоботях стоїть на рожевій сцені з рожевою гітарою в руках.

Такий детальний опис може дати додаткові підстави для юридичних претензій у разі використання її образу штучним інтелектом.

— Теоретично, якщо почнеться суд через використання голосу Свіфт штучним інтелектом, вона зможе стверджувати, що будь-який звук, схожий на її зареєстровану марку, порушує її права. Це дозволить подавати позови до федерального суду, що є набагато серйознішим стримувальним фактором, — пояснив юрист із інтелектуальної власності Джош Гербен.

Свіфт не перша, хто обирає таку тактику. У 2025 році актор Меттью Макконагі вже отримав вісім подібних торгових марок, зокрема на свою знамениту фразу Alright, alright, alright!

Це теоретично може дати зіркам додаткові інструменти для вимог видалення контенту з великих платформ, як-от Google чи Meta, так само як кіностудії борються з піратськими копіями своїх фільмів.

Наприклад, наприкінці 2025 року Disney змусила Google видалити відео після претензії щодо незаконного використання захищених персонажів.

Джерело : Variety

