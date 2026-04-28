Співачка Наталія Могилевська щодня вигадує нову пісню спеціально для молодшої доньки Соні.

Про це зірка розповіла за лаштунками шоу єПитання на Новому, а ще поділилася звичками та традиціями, що побутують в її родині.

Наталія Могилевська про сімейні ритуали

Щоденні ритуали допомогли Наталії створити атмосферу спокою та затишку для Мішель і Соні, яких артистка разом з чоловіком вдочерила під час повномасштабної війни.

На думку співачки, такі звички допомагають дівчатам поратися зі стресом та будувати довіру до світу. Однією з традицій в родині Могилевської є гра Поліанни – це персонаж книги Елеонор Портер, яка намагалася шукати радість в будь-якій, навіть найгіршій, ситуації.

– Зранку я кажу Соні запам’ятати все, що її здивувало, розсмішило або сподобалося. І ввечері прошу мені обов’язково розповісти. На жаль, перших кілька років донька розповідала лише негативні речі. Хтось вдарив, образився або ж образили її, які проблеми виникали. З часом я змогла привчити її знаходити й бачити позитивне, – каже Наталія.

Артистка додає, що батькам слід акцентувати увагу дитини саме на приємних речах, аби емоції від них були яскравішими за негативні.

Є в родині Могилевської ще один обовʼязковий ритуал перед сном. Спеціально для молодшої доньки вона вигадала казку про всиновлення тваринок у сім’ї ведмедиків, що дуже полюбилася маленькій.

– А ще щодня співаю нову пісню, яку придумую по тих подіях, що трапилися з нею за цей день. Донька дуже любить саме цю пісеньку й засинає переважно тільки під неї, – ділиться співачка.

Цього року Соня піде у перший клас. Одночасно з нею вирушить навчатися й онук чоловіка Наталії Могилевської. Зірка сподівається, що хлопчик стане парою для її доньки на бальних танцях, якими вже займається дівчинка.

Пов'язані теми:

