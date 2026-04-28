У травні Європа знову житиме музикою. Пісенний конкурс Євробачення 2026 пройде у столиці Австрії — Відні. Саме це місто прийматиме ювілейне, 70-те шоу після перемоги австрійців торік. Основною локацією стане відома арена Вінер Штадтгалле.

Конкурс складатиметься з двох півфіналів та гранд-фіналу. Перший півфінал заплановано на 12 травня, другий — на 14 травня, а от переможця визначать уже 16 травня під час фінального шоу.

Цього року Україну представить співачка Leleka з піснею Ridnym. Вона виступить у другому півфіналі та боротиметься за вихід до фіналу разом із десятками інших країн.

Які прогнози букмекерів на Євробачення 2026 та яке місце прогнозують Україні, читайте в нашому матеріалі.

Букмекери Євробачення 2026: Україна у півфіналі

Букмекери Євробачення 2026 у Європі на платформі Eurovisionworld вкотре оновили прогноз на переможця пісенного конкурсу.

На Євробаченні 2026 букмекери майже не сумніваються у проході України до фіналу. Шанси України опинитися у фіналі становлять близько 91%. У другому півфіналі, на думку букмекерів, наша країна входить до трійки лідерів разом із Австралією (92%) та Данією (91%). Також високі шанси вийти до фіналу мають Румунія (84%), Кіпр (79%) і Болгарія (78%).

З першого півфіналу до фіналу можуть вийти Фінляндія та Греція, які мають по 94%, а шанси Швеції та Ізраїля оцінюють у 93%.

Прогноз букмекерів на Євробачення 2026: хто фаворит і які шанси України

Головну ставку букмекери продовжують робити на Фінляндію, чия ймовірність перемоги у гранд-фіналі наразі становить 31%. Інші країни помітно відстають, зокрема друге місце утримує Данія з 11%, далі йдуть Франція та Греція, які мають по 10%. Замикає п’ятірку фаворитів Австралія із 8%.

Україна наразі перебуває на 9-му місці в загальному рейтингу фіналістів. Ймовірність перемоги Leleka з піснею Ridnym оцінюють у 2%.

Хто коментуватиме шоу

Українську трансляцію конкурсу коментуватиме Тімур Мірошниченко. У різні дні до нього долучатимуться запрошені співкоментатори, серед яких стендап-комік Василь Байдак, співачка та продюсерка Світлана Тарабарова, а також реперка alyona alyona.

Якою буде сцена ювілейного шоу

Організатори готують масштабне шоу з новою сценою, яку розробив відомий сценограф Флоріан Відер. Центральним елементом стане велика світлодіодна платформа у формі вигнутого листка — символу оновлення та творчості.

Також між сценою та грін-румом облаштують спеціальний подіум для виходів артистів до глядачів, а трансляцію доповнять новими технічними рішеннями.

Попри стримані оцінки букмекерів щодо фіналу, Україна залишається серед тих країн, які здатні приємно здивувати. І саме це щороку тримає головну інтригу Євробачення.

