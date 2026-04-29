Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился новыми подробностями о предстоящей свадьбе с Екатериной Воскресенской, с которой он обручился в начале года.

Пара планирует отказаться от классического формата торжества в ресторане и провести церемонию прямо на улице.

По словам ресторатора, событие состоится в июне, а часть торжества смогут увидеть даже прохожие.

Для проведения церемонии выбрали улицу Владимирскую. По словам Клопотенко, выбор локации обусловлен ее историческим значением.

Кулинар ссылается на археологические раскопки, которые подтверждают, что более тысячи лет назад именно на этом месте располагался гостевой дом Владимира Великого.

– Это был его город – город Владимира назывался. Именно здесь были крещения, семьи, именно где-то здесь, прямо на этом месте, потому что там раскопки, и они об этом говорят. Здесь 1000 лет назад уже существовала плюс-минус такая форма, как ресторан, – рассказал Евгений в проекте Топовые звезды.

Ресторатор добавил, что эта локация имеет глубокий исторический смысл, который, по его мнению, часто остается незамеченным для современных горожан.

Акцент на традициях

Евгений Клопотенко подчеркнул, что долго сомневался, уместно ли устраивать свадьбу во время войны. Впрочем, в итоге он и его невеста решили, что это должно быть не развлечение, а пример.

– Ну, я думаю, что будет 100 человек. Но это не будет гуляние, потому что сейчас я не считаю, что нужно гулять. Это будет празднование традиций, – отметил он.

Пара вместе решала, каким должен быть формат свадьбы, и в итоге сошлась на идее возрождения украинских обычаев.

– Это будет так, как мы хотим прожить: возродить традиции и показать всем, что если вы хотите возрождать — делайте это. Это будет такой пример, символ. Мы думали не делать, но мне кажется, что сейчас такое время, чтобы традиции жили и использовались, – считает шеф-повар.

Об отношениях пары стало известно в конце прошлой осени. По словам Клопотенко, он уже давно готов к детям. Однако влюбленные пока не спешат с пополнением в семье.

Фото: Екатерина Воскресенская

